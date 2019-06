Solsona fa disminuir la velocitat del trànsit amb un radar pedagògic

La Policia Local de Solsona ha constatat un canvi de comportament dels conductors que excedien el límit de velocitat permès a determinats punts de la xarxa urbana des que s'hi ha instal·lat un radar pedagògic de velocitat mòbil. Així ho expliquen la regidora de Governació en funcions, Isabel Roca, i el cap de la Policia, Josep García. Aquest aparell, que fa unes quantes setmanes es va instal·lar durant un període de prova al carrer del Vall Fred, "ha demostrat ser eficaç per fer disminuir la velocitat del trànsit sense haver de sancionar els infractors". També al pas de vianants de l'escola Setelsis, on es troba actualment.

Per aquest motiu l'Ajuntament ha adquirit el radar (amb diversos accessoris i rètols per a les diferents tipologies d'ubicació), que ha tingut un cost de 4.000 euros. A part d'indicar la velocitat a la qual circulen els vehicles en un panell, en verd, vermell o fent pampallugues, aquest sistema registra el volum de trànsit de la via on s'instal·la i en realitza estadístiques automàtiques setmanalment. D'aquesta manera, la Policia Local pot comparar dades i conèixer l'eficàcia real del radar. La primera setmana que es col·loca en un punt la tapa del panell està baixada i, posteriorment, els conductors són advertits visualment de la velocitat a què circulen.

Com que és un sistema mòbil, s'anirà instal·lant a diferents punts estratègics de la xarxa urbana on es detecti la necessitat de fer minorar la velocitat del trànsit. Properament és previst que es col·loqui a la carretera de Sant Llorenç, ja que s'han registrat queixes veïnals de l'excés de velocitat d'alguns cotxes a la recta que travessa la Cabana d'en Geli.