L'Ajuntament solsoní recorda Xavier Jounou en el ple de tancament

La fins ara regidora d'Educació i Governació a l'Ajuntament de Solsona, Isabel Roca, es va acomiadar ahir en el ple de tancament recordant el seu marit, Xavier Jounou, que va ser alcalde durant els anys 2007- 2010.

L'alcalde en funcions de Solsona, David Rodríguez, va acomiadar ahir al vespre al ple de tancament de mandat al consistori Octavi Esteve, d'ApS-CUP, a l'oposició; Yasmina Valderrama, del PSC, regidora de Polítiques d'Igualtat i Salut; i els republicans Antoni Carralero, regidor de Medi Ambient, Isabel Roca, d'Educació i Governació, i Lluís-Xavier Villaró, fins ara responsable de Promoció Econòmica i Comunicació i Noves Tecnologies.

En l'acte, l'alcalde va voler destacar la feina feta pels cinc membres que es van acomiadar. Entre tots els parlaments, un dels més destacats va ser per a Lluís-Xavier Villaró, que Rodríguez va assegurar que ha estat «un dels regidors amb el discurs polític més ben travat i una persona que deixa un llegat fonamental amb l'Agència de Desenvolupament».

Pel que fa a Isabel Roca, l'alcalde va destacar que «és una dona valenta i rigorosa, capaç d'assumir una regidoria tan poc agraïda però necessària com la de Governació. Algunes de les millores a la ciutat, com les zones blaves d'aparcament gratuït, duen el teu segell personal».

D'altra banda, un dels moments més emotius va ser quan Roca va voler agrair la feina feta per part de tots els treballadors de l'Ajuntament, i també va voler mostrar el seu afecte a Rodríguez assegurant que «és un orgull per a tots nosaltres la feina que has fet durant aquests anys, i sobretot pel Xavier».