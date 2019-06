Sant Llorenç cerca persones que dinamitzin la festa major

La comissió de festes de Sant Llorenç de Morunys busca persones que s'encarreguin de dinamitzar i preparar els actes de la festa major, que s'iniciarà el dijous 8 d'agost i finalitzarà el dilluns 12 d'agost.

Des de l'organització, busquen persones que ajudin a muntar i desmuntar les carpes, com també col·laboradors per estar a les bar-res de la festa.

Per aquest motiu, s'ha preparat una reunió informativa el diumenge dia 16 de juny a les 4 de la tarda a la biblioteca municipal de Sant Llorenç. L'organització també recorda a les entitats locals que vulguin rebre diners de la festa que com a mínim caldrà que hi hagi un representant implicat.