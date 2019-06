Territori de Masies busca finançament amb un sorteig

Territori de Masies sorteja una quarantena de productes i experiències per viure el territori, per tal de finançar activitats de l'entitat. El sorteig es farà coincidint amb el sorteig de la Grossa de Sant Joan del proper 24 de juny.

Des d'un lot d'infusions fins a un descompte de 140 euros en un cap de setmana a escollir entre allotjaments de turisme rural, o esmorzars en diferents restaurants del Solsonès i entorn, són alguns dels premis. Per poder participar-hi cal comprar butlletes, que valen tres euros i que es poden adquirir als diferents establiments socis de l'entitat. El sorteig és possible gràcies a la quarantena de negocis que hi aporten productes o serveis.