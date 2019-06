El Port del Comte tindrà dues noves depuradores

L'Ajuntament de la Coma i la Pedra ha iniciat les obres de construcció de dues depuradores a la zona d'urbanització del Port del Comte, un projecte que s'havia demanat feia anys, però la crisi econòmica en va deixar aturada la construcció. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) es preveu que aquesta tardor les dues depuradors estiguin en funcionament.

Jaume Oriol, fins avui alcalde de la Coma i la Pedra, ha explicat a aquest diari que abans d'arribar a l'alcaldia ja lluitaven per aquest projecte, perquè «fins avui els residus fecals anaven a la muntanya i evidentment s'havia de trobar una solució, i més tenint en compte que hi tenim la capçalera del riu Cardener».

El projecte consisteix en la instal·lació de dues depuradores a la zona del Port del Comte, en el marc d'un total de 25 actuacions i explotacions que du a terme l'ACA a la zona del Llobregat nord.

El projecte s'ha adjudicat en forma de concessió a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) del Llobregat, formada per dues empreses, que té la responsabilitat de dissenyar el projecte i construir les depuradores. Així, la UTE és la responsable de finançar les construccions amb un cost total de 928.000 euros, tot i que l'ACA anirà pagant durant els propers 15 anys un cànon d'amortització.

D'aquesta manera l'Ajuntament de la Coma i la Pedra no ha hagut d'invertir amb finançament propi per poder dur a terme el projecte.

El director d'enginyeria i construcció de l'empresa OMS-SACEDE, Carles Berdonces, que és el responsable de la construcció, ha explicat que «després d'un estudi exhaustiu de la zona, s'ha decidit fer dos punts de tractament de l'aigua atès que hi ha diversos vessants des d'on baixa l'aigua residual».

Així, s'instal·laran dues depuradores. La primera, més petita, que es troba al sector centre de la zona, i la segona, de grans dimensions, a la zona sud.

Pel que fa a la de la zona centre, hi arribarà l'aigua d'un sector de la urbanització, i a la del sector sud hi arribarà l'aigua de la resta de la urbanització, i també de les zones de les pistes d'esquí i dels serveis complementaris. Aquesta darrera disposarà d'un sistema adaptat a les característiques de la zona d'alta muntanya. «Està preparada perquè l'aigua es pugui netejar aguantant les baixes temperatures, ja que els microbis estan adormits i no poden fer la seva funció de depuració quan les temperatures són molt baixes. A més, cal tenir en compte que el fred coincideix amb el moment de l'any en què és temporada alta a la zona i, per tant, s'ha hagut d'adaptar», ha assegurat.

Per fer-ho possible, s'hi introduirà un sistema de biodiscos de dos metres de diàmetre cadascun, que giraran constantment i se submergiran a l'aigua i n'aniran sortint, perquè els microbis facin el treball de depuració. «Els microbis, quan s'introdueixen a l'aigua, s'alimenten de la matèria orgànica de l'aigua residual, i quan passen a la superfície respiren», ha explicat l'enginyer. Segons ha assegurat, és el mateix sistema de depuradora que hi ha instal·lat al poble de la Coma i la Pedra.

L'alcalde sortint valora la construcció d'aquest equipament com una gran oportunitat per al municipi, ja que podrà tenir un sistema d'aigües amb les millors condicions, tot i que ha assegurat que «m'hauria agradat que s'hagués pogut realitzar abans».

Es preveu que les noves instal·lacions estiguin en servei la tardor vinent.