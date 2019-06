Una cinquantena de solsonins s'examinen a Solsona de les proves oficials d'anglès Cambridge

La capital del Solsonès, per tercer any consecutiu, ha acollit els exàmens d'anglès de l'Universitat de Cambrige on enguany hi han participat un total de 48 persones. Aquest volum d'examinands és valorat molt positivament per l'exregidora d'Educació, Isabel Roca, que destaca, a més, el fet que al nivell First ja s'hi poden presentar a Solsona no només estudiants, sinó també adults.

Aquest any el nivell de prova a la qual s'ha sotmès un volum més important de persones ha estat el First (B2) amb 18 persones. En aquest cas, coneixeran el resultat el 18 de juliol. Al KET s'hi han presentat 16 alumnes, al PET, 10, i a l'Advanced, quatre. Els resultats se sabran l'11 de juliol. Tots s'han examinat a les instal·lacions de l'escola Setelsis a principi de mes. Enguany no s'han pogut fer les proves corresponents als més petits, atès el baix nivell d'inscripció.

La exregidoria d'Educació hi aposta per fomentar l'aprenentatge de la llengua anglesa entre els infants, joves i adults i afavorir a que tinguin la mateixa igualtat d'oportunitats que les persones que viuen a les capitals més grans.