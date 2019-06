La història del bisbat de Solsona, en un documental

Ahir a la tarda, al Teatre Comarcal, es va projectar l'estrena del documental 425 anys. Una història de resistència, que repassa la història, els protagonistes i els indrets de culte més destacats del bisbat de Solsona, amb motiu del seu aniversari que es va celebrar l'any passat, quan es va començar a rodar l'audiovisual.

El teatre no es va omplir, però presentava més de mitja entrada, amb un públic format sobretot per fidels que van utilitzar el sistema de pagament de taquilla inversa en una capsa habilitada a la sortida de la funció i on cadascú decidia el preu de l'entrada en funció dels seus gustos i les seves possibilitats econòmiques. Entre els presents, hi havia Xavier Novell, bisbe de Solsona (el bisbat ha estat el responsable de tirar endavant el projecte); David Rodríguez, el recentment reelegit alcalde de Solsona; Dani Sala, director i guionista del documental i responsable de l'empresa de comunicació E2S, i Pep Cruz, el conegut actor televisiu, que ha estat el conductor d'aquest audiovisual.

Abans de la projecció hi va haver breus parlaments. Sala va explicar «les facilitats que ens han donat els protagonistes i, en especial, Pep Cruz» i va explicar «la llibertat total que ens ha donat el bisbe Novell per realitzar el documental». A més a més, el director va qualificar «d'injustes» les crítiques que, al seu parer, rep l'Església perquè «no està de moda».

Per la seva banda, Cruz va dir que en el transcurs de la gravació «he conegut personatges interessantíssims i d'una gran vàlua».

Finalment, en la seva intervenció el bisbe Novell va explicar que «l'objectiu d'aquest documental és donar a conèixer el bisbat», alhora que va posar en relleu la qualitat de l'audiovisual.



Una història difícil

El documental, de 50 minuts de durada, explica des d'una visió actual la vida del bisbat i dels seus protagonistes en el què, al cap i a la fi, és un repàs a la història dels darrers 425 anys de la Catalunya central. Una vida força complicada que va tenir el seu moment més dramàtic amb la desaparició del bisbat al segle XIX i durant noranta anys.

El documental mostra diferents indrets del bisbat de Solsona amb especial incidència als llocs més destacats, com la catedral de Solsona, el santuari de Queralt, l'església d'Ivorra, on es va produir el famós miracle del Sant Dubte, el santuari del Miracle amb el seu impressionant altar barroc o bé la universitat de Cervera, entre altres.

El documental, que no defuig l'humor, mostra imatges fins ara mai vistes de diferents indrets del bisbat, amb algunes escenes aèries que posen de manifest uns paratges feréstecs i de gran bellesa que certifiquen l'epítet de «el bisbat més rural de Catalunya».

Però 425 anys. Una història de resistència no només para atenció als paratges i edificis, ja que també incideix en les relíquies que atresoren esglésies i ermites del bisbat i als principals protagonistes, els bisbes que han dirigit el bisbat de de fa més de quatre-cents anys. A més a més, a l'audiovisual també hi ha espai per a l'opinió d'historiadors, capellans i especialistes en art.

425 anys. Una història de resistència resseguirà diferents indrets del bisbat de Solsona i el DVD del documental es posarà a la venda a un preu de cinc euros.