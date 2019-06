Sant Llorenç prepara la Fira del Drap Piteu per a l'últim cap de setmana de juliol

Sant Llorenç de Morunys prepara la Fira del Drap Piteu per al cap de setmana del 27 i 28 de juliol, una fira medieval on es podran veure parades d'artesans i tota l'estètica de l'edat mitjana, tot i que enguany se centrarà en la història del drap piteu.

Des de fa 8 anys que el municipi organitza aquesta iniciativa en un cap de setmana de juliol. No obstant això, l'Ajuntament, juntament amb les diverses entitats del poble que hi col·laboren, ha decidit centrar-se en una de les peces més importants de la història de la vila, com és el drap piteu, ja que fins ara es mostrava món occitanocàtar. El drap piteu era un drap de llana que es fabricava a Sant Llorenç de Morunys, que es teixia amb un tramat característic que el feia molt resistent. Va ser una de les principals fonts econòmiques del poble des de l'edat medieval fins a mitjan segle XIX. Actualment, se'n poden veure diferents mostres exposades al Museu–Centre d'Interpretació de la Vall de Lord.

L'objectiu de la fira és difondre tota la història del drap piteu. Els organitzadors han assegurat que els visitants podran rebre molta més informació sobre aquesta peça, i podran comprendre de quina manera va marcar la societat i l'economia del poble.