Els escoltes de Solsona parlaran de feminisme a la catifa de flors de Corpus

L'agrupament escolta i guia Pare Claret de Solsona prepara la catifa de flors de Corpus, que enguany tractarà de feminisme. L'organització fa una crida a tots els veïns de la ciutat, o qualsevol interessat, a cedir pètals de roses de qualsevol color, com també gespa recentment tallada, per tal de poder millorar l'aspecte visual de la plaça on se situarà, davant la catedral de Solsona.

L'agrupament escolta ha participat en la catifa de Corpus des dels inicis de la creació del grup. Durant aquests anys s'han pogut veure diverses temàtiques i dissenys. Enguany s'ha decidit parlar de feminisme, ja que «els escoltes som un moviment feminista i fa molt temps que ho teníem present. La catifa és una manera de donar veu al nostre pensament. I ara, amb tants casos de violència, és important que dediquem la catifa per mostrar el nostre rebuig a les agressions i la violència». De fet, han assegurat que la catifa sempre ha servit per parlar de temes socials, com per exemple la defensa del medi ambient o la llibertat d'expressió.

Per fer-ho possible, el grup busca la col·laboració de tots els ciutadans per tal que, de manera desinteressada, cedeixin roses de qualsevol color, que posteriorment els organitzadors separen en caixes per així construir la catifa. En aquesta, fins fa uns anys s'utilitzaven alguns materials com pètals de roses amb tint. Ara, en canvi, es fa ús de material ecològic i sostenible, com les serradures, que «potser sí que no tenen un color tan viu, però creiem que és important tenir en compte la sostenibilitat i el medi ambient,» han explicat els membres organitzadors.

Per a l'elaboració de la catifa es compta amb l'ajuda de tots els membres que formen part dels escoltes, que en total sumen, entre caps i nens i nenes, unes 160 persones, tot i que han assegurat que «segurament hi treballem unes 100 persones, ja que sempre hi ha algú que no té disponibilitat». De totes maneres, es crea una comissió que és l'encarregada de dinamitzar l'activitat un mes abans de la popular festa solsonina. Una de les tasques, per exemple, és escollir el tema i el disseny anualment. Uns anys enrere, el disseny el feien ciutadans solsonins, o fins i tot algun any s'havia demanat la col·laboració de les escoles de la ciutat. Tot i això, en el cas d'enguany, des del consell de caps es va parlar i decidir la temàtica i el disseny. «Una mica depèn de quan s'escau Corpus, és a dir, aquest any en ser a final de juny vam considerar que demanar l'ajuda de les escoles era una mica complicat, ja que el curs escolar finalitza aquesta setmana i la catifa comporta una feina que segurament els centres educatius no podien assumir», han explicat.

La quantitat de pètals també varia cada any en funció de l'extensió i la dimensió que l'obra necessiti. A més a més, segons explica la comissió encarregada de la catifa, com que la festa de Corpus canvia de dia cada any, «quan s'escau a final de juny, la temporada de roses ja ha finalitzat i hi ha dificultats per poder trobar-ne. Per aquest motiu, quan sabem que estem fora de temps, planifiquem una catifa en què no es necessitin grans quantitats de pètals». Els colors que s'utilitzaran enguany bàsicament són el vermell, el rosa i el groc de les flors, el verd de la gespa i el marró de l'escorça, la sorra i les serradures. També hi haurà zones de color blanc que es faran amb guix.

Aquesta creació es durà a terme diumenge el matí i es preveu que estigui finalitzada cap a les 11. Aquesta és una de les activitats més esperades pels solsonins i solsonines i per aquest motiu els escoltes mantenen en secret fins a la seva inauguració el disseny, «ens agrada que sigui una sorpresa per a la ciutat».

La popular festa solsonina, però, comença avui amb la xerrada «Ara balla el drac. El drac de Solsona i la processó de Corpus», i finalitzarà aquest diumenge després de l'exhibició dels ballets tradicionals.