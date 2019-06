«Volem incentivar projectes que uneixin més la població»

Té 59 anys i dos fills, ha fet estudis de màrqueting i s'ha dedicat a ser comercial. Li agrada fotografiar persones i les bitlles catalanes

Revalida el càrrec com a alcalde d'Olius. Afronta el segon mandat gràcies al suport d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). A canvi, Márquez donarà el seu suport als republicans perquè formin govern estable al Consell.



Com se sent havent revalidat l'alcaldia tot i no haver guanyat?

Em sento satisfet perquè penso que aconseguir un segon mandat és important, perquè es poden acabar aquells projectes que no s'han pogut finalitzar a temps o que no han tingut l'èxit que es voldria. Sempre queden coses al calaix i l'experiència dels primers quatre anys ajuda molt a poder treballar bé en un segon mandat.

El seu principal projecte per a aquesta legislatura quin és?

Doncs és el mateix que fins ara: fer un local social, que va quedar aturat per manca de finançament. Som l'únic municipi de la comarca que no disposa d'aquest espai. Esperem tenir la capacitat financera suficient per poder executar el projecte. El problema és que en els darrers anys no hi ha hagut un fons pressupostari necessari per a aquest tipus d'obres. La inversió necessària per al local social és d'uns 600.000 euros.

I com a reptes socials, quins es planteja?

Tenim un municipi molt curiós, ja que envolta Solsona i una gran part de l'activitat social i cultural es fa allà. A més, el fet d'estar tan disseminats i que el nucli urbà estigui tan a prop de la ciutat, el Pi de Sant Just, fa que la població no tingui la sensació de pertànyer a Olius. Així, volem intentar que la gent es mobilitzi i que convergeixi conjuntament. Una solució podria ser proposar a la població un sistema d'oferta cultural social que fes la població més activa.

Respecte a les eleccions municipals, van obtenir uns resultats agredolços pel fet d'augmentar de 2 a 3 regidors però sense prou força i, per tant, amb la necessitat de pactar?

Nosaltres sempre hem tingut com a premissa ser exigents amb la tasca del dia a dia i sempre hem volgut ser legals amb els permisos que es cedien als veïns, i això a vegades no agrada. Sembla que a vegades ser rigorós et castiga una mica més que no si ets permissiu. De totes maneres, la nostra formació valora molt positivament els resultats electorals.

Hi va haver dificultats per arribar a un acord amb el candidat republicà?

Particularment li he agraït el seu compromís, malgrat que ells entenguin que s'han de quedar a fer una oposició constructiva i, per tant, no entrar al govern. També vull dir que em fa la sensació que tant el grup d'ERC com el de Junts per Olius tenen ganes de treballar conjuntament i arribarem a bons acords.

A escala comarcal, donarà suport a la candidatura d'ERC per guanyar la presidència del Consell Comarcal?

Hem col·laborat donant suport a Esquerra Republicana de Catalunya en la legislatura passada i creiem que ho hem de continuar fent per tal de facilitar la feina de les persones que estan governant. De totes maneres, nosaltres en principi no entraríem al govern.