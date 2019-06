Solsona premiarà qui compri en 150 botigues el mes de juny

Per novè any consecutiu, comprar al comerç de proximitat solsoní pot tenir premi. Solsona és un dels trenta municipis catalans que durant tot el mes de juny duen a terme la campanya de promoció del petit comerç vinculat als barris antics. S'hi han adherit 149 establiments, dels quals 82 són del nucli antic i 67, de fora. Enguany la iniciativa canvia d'eslògan i es titula «Barris antics, compra i guanya».

Tothom qui compri als comerços adherits pot participar al sorteig mitjançant unes butlletes i unes urnes situades sobre els taulells. Hi ha en joc desenes d'experiències per a dues persones cedides pels trenta ajuntaments de la Xarxa Barris Antics amb Projectes, de la qual forma part Solsona. Es pot fer durant tot el juny. El 10 de juliol a dos quarts de dotze els solsonins podran seguir el sorteig en directe per Solsona FM. I el dia 12 a les set de la tarda es lliuraran els premis a la sala de plens de l'Ajuntament a les deu persones afortunades. També es premiarà un comerç local, que enguany gaudirà de les propostes turístiques de Roda de Ter.

A cada municipi se sortejaran 31 productes i experiències (30 per als clients i un per a un comerciant participant) valorats en 2.770 euros. En total, hi ha en joc 930 experiències valorades en més de 85.000 euros, i fins al gener de l'any que ve les 704 persones guanyadores de la campanya visitaran totes les poblacions catalanes que hi prenen part. L'objectiu és dinamitzar les botigues.