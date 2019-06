«Tots podem lluitar per la sostenibilitat amb petites accions des de casa nostra»

Núria Florensa és una solsonina de 15 anys que no només té molt clar que vol contribuir a millorar el planeta des d'un punt de vista mediambiental, sinó que ho porta a la pràctica amb un activisme en contra d'elements tòxics com el plàstic o les emissions de CO2. Ho posa de manifest el fet que la jove estudiant d'ESO a l'institut Francesc Ribalta de Solsona va decidir manifestar-se cada divendres plantant-se davant del seu centre educatiu, com també davant de l'ajuntament, per reivindicar mesures actives contra l'escalfament global i el canvi climàtic. I en aquesta lluita no està pas sola.

De fet, aquesta acció sorgeix d'un moviment estudiantil que cada vegada creix més. La seva líder és l'activista sueca Greta Thunberg, que va començar a manifestar-se davant del Parlament suec ara farà un any. Amb el lema «Fridays for future» (Divendres pel futur), les reivindicacions arreu del món han començat a fer-se notar. El 15 de març passat es van organitzar marxes reivindicatives a les grans ciutats, entre les quals Barcelona, on la Núria va participar de manera activa amb pancartes que demanaven una millora del planeta. En aquesta manifestació hi van prendre part 2.000 estudiants de Catalunya.

Va ser en aquest moment quan la solsonina, amb el suport dels seus pares, va decidir plantar-se cada divendres a les 8 del matí davant del seu institut amb dues pancartes: una amb el nom del moviment estudiantil, i una altra demanant una millor sostenibilitat i l'ús d'energies renovables. En cadascuna d'aquestes protestes, un quart d'hora més tard va al davant de l'ajuntament i, finalment, a les 10 del matí torna cap a l'institut.

Al principi ho feia sola, només la seva mare l'esperava per acompanyar-la fins al davant de l'ajuntament. De mica en mica, però, s'hi van anar sumant companys del centre, com també els seus germans petits, ja que ella és la gran de dues germanes i un germà. Al principi se sentia una mica «estranya», però al mateix temps «il·lusionada», explica. Núria Florensa argumenta que, des de la manifestació a Barcelona, sentia la necessitat de continuar fent reivindicació encara que fos en l'àmbit local. I subratlla que «sabia que si continuava insistint al final hi hauria amics i companys que se sumarien a la causa».

Després de 3 mesos d'activisme, els solsonins van descobrint la iniciativa d'aquesta jove i en les darreres setmanes s'han manifestat una vintena de nens i nenes i d'adolescents, que, segons ha assegurat Florensa, han iniciat petits canvis d'actitud envers la sostenibilitat, com també les seves famílies. Algun exemple de millora és la reducció de l'ús del plàstic tant pel que fa als estris de cuina com també en la tria dels productes que compren en funció dels embolcalls.

Aquestes accions, però, ja han anat una mica més enllà d'una simple reivindicació pels carrers de la capital del Solsonès.L'Ajuntament de Solsona ha parlat amb Florensa per donar-li suport, ha assegurat.

A més a més, els centres educatius locals s'han interessat per la seva iniciativa, fet que li ha permès explicar a les aules el seu posicionament en la defensa del medi ambient i mesures que es poden aplicar a les escoles per intentar contribuir a aquesta millora, amb projectes o campanyes de sensibilització, com per exemple canviar els sistemes de calefacció que fan servir per reduir les emissions tòxiques.



Mirada al present

El seu plantejament no és mirar només cap al futur, encara que sigui proper, sinó treballar pel present i vetllar per un món «equilibrat i d'acord amb el medi ambient. Soc jove i no vull continuar veient com el planeta es destrueix». Afirma que «tots podem lluitar per la sostenibilitat, encara que sigui amb petites accions des de casa nostra».

Tot i que és molt jove i encara no sap què vol estudiar, el setembre iniciarà el batxillerat científic, també a l'institut Francesc Ribalta. El que sí que té clar és que no vol deixar de treballar per polítiques que millorin la salut del planeta. Reitera que una de les seves grans preocupacions és què passarà amb la Terra «si cada vegada l'estem destruint més i ningú no ho atura».