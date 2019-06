Solsona entra a l'estiu amb un Corpus feminista

L'Agrupament Escolta Pare Claret ha dedicat el disseny de la catifa de flors del Corpus de Solsona al feminisme. A la plaça de Palau s'hi podia llegir el fragment d'una cita de Rosa Luxemburg: "Socialment iguals, humanament diferents, totalment lliures". I avui, per primera vegada, dues regidores, Judit Gisbert (ERC) i Pilar Viladrich (CUP), s'han ficat sota les faldilles dels gegants per ballar la final, davant la casa de la ciutat. Una estona abans, una gegantera, Anna Tàpia, havia desplegat solemnement el ball de l'àliga igual com ho havia fet, per primer cop, a la Festa Major de fa nou anys.

Aquest migdia centenars de solsonins i visitants han desafiat les altes temperatures, que al punt del migdia fregaven els trenta graus. Com sempre, l'al·licient que atrau més públic són els ballets de la imatgeria gegantera a la plaça Major, al ritme de la música interpretada per la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. La tronada, en finalitzar les danses, ha estat encesa a tres bandes per l'alcalde, David Rodríguez, i la pubilla i l'hereu de Catalunya, els solsonins Laura Algué i Albert Colell.