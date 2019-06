El Corpus de Solsona es posa el vestit de feminista i reclama respecte a la dona

Solsona va viure ahir una diada de Corpus especial, ja que la doble coincidència d'aquesta festivitat amb la vigília de Sant Joan i en un cap de setmana llarg va motivar l'assistència de forans als actes programats, que es van afegir al públic solsoní habitual. Els actes religiosos i folklòrics de Corpus van protagonitzar el matí, i la Flama del Canigó va agafar el relleu a la tarda.

L'altra novetat del Corpus d'enguany era la presència al carrer, per primera vegada, del nou Ajuntament de Solsona sorgit de les darreres eleccions municipals. Tot i que moltes cares renovaven el càrrec, les mirades van centrar-se en els regidors nous, que a més a més van protagonitzar la nota divertida del dia en protagonitzar, a petició de l'Agrupació de Geganters, la ballada final dels quatre gegants davant la casa consistorial (els debutants Judit Gisbert, Pilar Viladrich i Joan Parcerisa van ser els improvisats geganters juntament, amb Marc Barbens, que ja era a l'Ajuntament el mandat anterior).

D'altra banda, la catifa floral que cada any prepara l'Agrupament Escolta Pare Claret a la plaça del Palau Episcopal, on se celebra l'adoració a la Custòdia, era dedicada al moviment feminista. Un puny tancat, símbol de la lluita, acompanyava la cita de Rosa Luxemburg «Socialment iguals, humanament diferents, totalment lliures». Els dissenys de les catifes del moviment escolta solsoní sempre s'han caracteritzat pels seus missatges reivindicatius i socialment compromesos.

«Caram, això no ho havia vist mai», exclamava amb una barreja d'admiració i incredulitat una senyora de mitjana edat quan el bisbe de Solsona, Xavier Novell, s'agenollava davant la Custòdia en l'acte que tancava la processó de Corpus que s'havia iniciat poc abans a la catedral. La Custòdia sota el tàlem, l'olor d'encens que s'escampava pertot, la majestuositat dels vestits eclesiàstics i la penetrant música conferien a l'escena una imatge entre majestuosa i surrealista. Com ja és habitual en les darreres edicions de la festa, les autoritats municipals van participar en la celebració eucarística però no es van desplaçar a la processó, excepte els regidors que ho van fer a títol personal.



Revetlla de Sant Joan

Al vespre van celebrar-se els actes relacionats amb la revetlla de Sant Joan. Després d'una ofrena floral a la Mare de Déu del Claustre, patrona de Solsona; i abans de l'encesa de la foguera de la revetlla al Camp del Serra, hi havia prevista l'encesa del peveter amb la Flama del Canigó i la lectura del Manifest per la llengua a càrrec de Laura Algué i Albert Colell, els solsonins elegits hereu i pubilla de Catalu-nya.

Les activitats de Corpus, però, van començar dijous passat –festa de Corpus en el calendari religiós– amb una tronada a la plaça Ma-jor. El mateix acte es va repetir dissabte, però va ser enriquit amb la presència del pregoner i dels elements del ric folklore solsoní.

Dissabte a la nit el bou, la mulassa i el drac van participar en una roda de foc.