Creu Roja organitza una formació de primers auxilis a Solsona

Creu Roja del Solsonès ha programat un curs de 8 hores sobre primers auxilis bàsics amb la finalitat d'ajudar a salvar més vides i de difondre els coneixements de primers auxilis entre la població. La formació es durà a terme els propers dies 9 i 11 de juliol de 16 a 20 h a la Cambra de Comerç de Solsona. El cost serà de 36 € i s'hi podrà inscriure qualsevol persona major de 16 anys. Les inscripcions es podran fer on-line entre el 2 i el 8 de juliol.

Segons l'Estudi sobre el coneixement dels primers auxilis que es va presentar el passat 28 de març a Barcelona, i realitzat per la mateixa Creu Roja, 7 de cada 10 persones no té cap coneixement sobre primers auxilis. Més de la meitat de la població enquestada no sap utilitzar un

desfibril·lador i només el 67% trucaria al 112 davant una emergència.Així, Creu Roja assegura que l'estudi posa en relleu la necessitat d'augmentar el nombre de persones formades en aquest àmbit, ja des de l'escola, i d'actualitzar aquests coneixements de manera sistemàtica cada 3 o 4 anys.

De cara al segon semestre, concretament el 5 d'octubre, també s'ha programat una formació de Primers auxilis en infants i nadons, de 6 hores de durada. Per a més informació o per a inscripcions podeu contactar amb Creu Roja El Solsonès.