Les inscripcions per als Petits Xefs del proper curs estan obertes

L'Ajuntament de Solsona ha obert les inscripcions per a l'activitat extraescolar de cuina «Petits xefs», que s'organitza per segon curs per a l'alumnat de primer fins a sisè de primària de la ciutat. Començarà el 19 de setembre, però les inscripcions es tancaran el 31 de juliol i s'han de fer a l'Ajuntament. Si bé l'any passat se'n van organitzar dos grups, enguany les places es limitaran a un únic grup.

El setembre de l'any passat es posava l'activitat en què durant tot el curs hi van passar una cinquantena d'infants. L'objectiu és proporcionar al públic infantil una proposta duradora en el temps sobre l'alimentació i els hàbits saludables. Els infants aprenen a elaborar plats fàcils, divertits i saludables amb aliments de temporada i receptes d'altres cultures de la mà de l'equip de professionals de la cooperativa local Riuverd. La resposta de l'alumnat, segons el consistori, va ser molt positiva.