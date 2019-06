Solsona prepara una jornada familiar de reivindicació pel moviment LGTBIQ

La capital del Solsonès participa en la commemoració del Dia per l'alliberament LGTBIQ que se celebra arreu. A Solsona, els actes seran dissabte, 29 de juny. Solsona ha planificat una jornada reivindicativa amb diverses activitats.

Responsables del Servei d'Atenció Integral (SAI), membre organitzador, han assegurat que a hores d'ara Solsona encara té aquest tema considerat «tabú». Una situació que expliquen pel pes que encara té en la societat el pes de la religió catòlica. A més, el fet d'alliberar-se de la tendència sexual de cadascú és molt diferent en una ciutat gran com ara Barcelona que en una de petita, on tothom es coneix, afirmen . De fet, el SAI es va crear per donar atenció a aquest col·lectiu, les famílies, campanyes de conscienciació, entre d'altres.

Ara fa cinquanta anys la població LGTB va sortir al carrer de Nova York a mostrar el seu rebuig contra una batuda de la policia en un bar gai de la ciutat que es va fer el 28 de juny del 1969 durant la matinada. Aquest fet va despertar una reacció immediata de suport a les persones agredides i va marcar l'inici de l'activisme del col·lectiu de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. Solsona s'hi suma aquest any. Enguany hi haurà una jornada familiar per reivindicar els drets de les persones indiferentment de la seva diversitat. El programa està pensat per convidar les famílies a una jornada que combina cultura i reivindicació «per tal que al Solsonès floreixin totes les diversitats, sense judicis, sense discriminacions, sense límits. Volem que es visibilitzi la varietat de colors que enriqueix la comarca», segons expliquen els organitzadors. D'aquí el lema d'enguany, «Que floreixin les diversitats!». Els actes seran a partir de les 5 de la tarda a la plaça Major. Aquí s'hi llegirà el manifest de la jornada.