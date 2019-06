La majoria absoluta de Sant Llorenç defineix el cartipàs

Presa de possessió del nou govern amb Francesc Riu com a alcalde Arxiu particular

El nou govern de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, format pel grup municipal Piteus per Sant Llorenç-AM governant en solitari i amb majoria absoluta, ja ha distribuït els diferents càrrecs entre els regidors i ha definit el cartipàs del consistori. També s'ha decidit que només l'alcalde tindrà una dedicació parcial, del 25 %, per la qual rebrà una retribució.

Francesc Riu no només tindrà l'alcaldia, sinó que també està al capdavant de dues de les regidories de més pes: Hisenda i Urbanisme. Pel que fa al número dos de la candidatura, Ferran Ginestà, és a partir d'ara el responsable de Turisme i Promoció Econòmica, i també de Noves Tecnologies i Comunicació. La número tres, Maria Mercè Ibran, és la nova regidora de Medi Ambient i Cultura, i Joan Subirana és regidor d'Esports, Ensenyament, Joventut i Festes. Finalment, Maria Carme Bofarull, la cinquena a la llista, és la nova responsable de Benestar Social i Joventut.

Els dos regidors de Junts per Sant Llorenç de Morunys (JxCat), Romà Llohis i Antonio Renau, es mantindran a l'oposició sense tenir cap càrrec dins l'òrgan de govern. L'alcalde ha explicat que ja des de la campanya electoral s'havia proposat per part de Piteus per Sant Llorenç-AM de poder formar un govern d'unitat, com en l'anterior mandat. Encara que «la resposta dels membres de JxCat no va ser favorable -segons ha explicat l'alcalde-, després de les eleccions els vam proposar per segona vegada si voldrien entrar a govern i també se'ns va dir que no». En aquest sentit, Romà Llohis, al capdavant de l'oposició, ha explicat que un dels motius principals pels quals JxCat de Sant Llorenç ha decidit que no vol entrar a govern són els mals resultats electorals que van tenir el 26 de maig passat.

De totes maneres Llohis ha assegurat que, «malgrat que no entrem a govern no vol dir que deixem de treballar pel nostre municipi. Nosaltres volem fer una oposició constructiva».

Pel que fa a les retribucions dels membres de l'executiu de Sant Llorenç, només l'alcalde rebrà un sou parcial de 4.600 euros bruts anuals, que correspon a una dedicació del 25 % de la jornada laboral.

La resta de regidors no tindran cap retribució, ni tampoc, com passa en altres municipis, per assistència a les sessions plenàries o juntes de govern, segons ha explicat l'alcalde.