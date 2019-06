«La meva satisfacció és que podré estudiar el que voldré»

És l'alumna de la Catalunya Central que ha aconseguit la nota més alta a la selectivitat amb un 9,746. Judit Merino és una jove solsonina que ha estudiat el batxillerat científic a l'Institut Francesc Ribalta de Solsona i vol estudiar Ciències Biomèdiques a la Universitat de Barcelona (UB).

Com se sent havent aconseguit aquests bons resultats?

Havia calculat més o menys la nota que necessitava i quan he sabut que podré estudiar allò que vull, ciències biomèdiques, he estat molt felç realment.

Com s'ha preparat per poder aconseguir aquests bons resultats?

Vaig acabar les classes el 3 de maig i després vam tenir els exàmens finals durant una setmana i mitja. Quan els vaig acabar vaig decidir agafar-me una setmana de vacances, ja que vaig acabar una mica saturada, i passades aquestes setmanes, em vaig organitzar un calendari amb les matèries que havia d'estudiar i així ho vaig anar fent. A més a més, tenia alguna amiga que tenia recuperacions i jo les ajudava a estudiar, un mètode que també em va servir per repassar el temari.

I cada dia estudiava una assignatura o totes al mateix temps?

Primer vaig estudiar les matèries de la fase específica que són les que em podien ajudar a aconseguir el 12 que necessito per entrar a la carrera. En aquest cas van ser química, biologia i matemàtiques, i ja cap als últims dies vaig repassar llengua catalana, castellana, perquè durant el curs ja anava repassant tot el temari, com també anglès i història.

Els primers moments de la selectivitat com els va viure?

Ho recordo amb molta tensió, ja que tota la sala estava plena i en silenci esperant que fos l'hora exacta per a poder començar l'examen. El primer va ser el de llengua castellana i realment estava cohibida però una vegada vaig començar a llegir les preguntes vaig veure que tot era el que ja havíem estudiat prèviament i a partir d'aquí ja em vaig tranquil·litzar i tot va anar bé.

L'examen que li va costar més al llarg dels tres dies quin va ser?

Matemàtiques del científic. Realment no és que fos molt complicat però em vaig començar a atabalar en un dels exercicis i això em va suposar dificultats per a poder seguir endavant amb la prova. Tot i així, estic contenta amb el resultat que va ser un 8,5.

Quina ha estat l'assignatura amb més bona nota?

Han estat dues: història i matemàtiques aplicades a les ciències socials, amb un 10 totes dues.

I la pitjor?

També han estat dues: química i matemàtiques del científic-tecnològic, amb un 8,5.