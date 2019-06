El nou alcalde de Cervera vol «normalitzar» la relació amb el bisbe de Solsona

El nou alcalde de Cervera, Ramon Augé (Junts x Cervera), intentarà «normalitzar» la relació amb el bisbe de Solsona, Xavier Novell, que l'anterior mandat, amb Ramon Royes (CiU) presidint l'Ajuntament, va ser declarat persona no grata per un article que va publicar criticant els matrimonis homosexuals.

Aquesta declaració va comportar que la figura del bisbe deixés de tenir la rellevància institucional en totes aquelles convocatòries que tradicionalment havia estat invitat, com per exemple el cant de les Completes.

Ara, el nou paer en cap diu que vol millorar la relació amb el bisbe tot i que la declaració de persona no grata no la pot retirar ell directament sinó que s'haurà d'acordar per ple. En tot cas, Augé també ha volgut deixar clar que, malgrat aquesta voluntat de fer la pau amb el bisbe, està a favor dels drets de les persones LGTBI.