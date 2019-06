La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona dedica un concert al mestre Roure

La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona oferirà aquest vespre un concert monogràfic al músic i compositor solsoní Joan Roure Jané (Solsona, 1921- Andorra la Vella, 1990), autor d'una part important del patrimoni musical de la ciutat. Amb aquest concert s'enceta el 38è cicle de concerts d'estiu de Solsona.

A les portes del 25è aniversari de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, que se celebrarà l'any vinent, el conjunt salda el seu deute amb el mestre avui, divendres, amb el muntatge Autoretrat a dos quarts de deu del vespre a la plaça de Sant Joan.

Tal com explica el director de la Cobla Juvenil, Albert Fontelles, la idea del concert sorgeix de l'aparició d'una entrevista a Joan Roure en una televisió andorrana realitzada a final dels anys vuitanta, en què el músic «mostra pensaments i anhels, passió per la música, però sobretot per la vida». Precisament, l'espectacle, segons diu, combinarà la projecció de fragments de l'entrevista amb la interpretació de les seves composicions més emblemàtiques per a cobla.

El repertori presenta, entre d'altres, la primera sardana del mestre Roure, que s'havia perdut i la cobla solsonina ha recuperat. També inclou La Rotonda, una composició que es va fer per a una sala de festes d'Andorra i que cantarà l'artista solsonina Teresa Subirà. En aquest concert també hi col·labora el Jove Ballet Solsoní, que ha coreografiat un ballet per a cobla titulat El Carnestoltes d'Andorra.

Joan Roure va compondre nombroses obres per a corals, pasdobles per a banda i sardanes. Va fundar diverses orquestres i, a Solsona, va arranjar per a cobla els ballets tradicionals de la Festa Major creant-ne de nous, com també pasdobles per a les cercaviles. També va compondre la majoria de balls del Carnaval. Així mateix, va impulsar la creació de l'Escola Municipal de Música de la ciutat, el 1985, de la qual va ser el primer director.

El director de la cobla assegura que «no és d'estranyar que el mestre Roure sigui molt estimat pels músics solsonins. Va ser una persona propera i sàvia. Un compositor d'escriptura atractiva, sòlida, impactant i emotiva. Tots hem après música a partir de les seves composicions, tot un llegat que forma part indiscutiblement del patrimoni musical solsoní».

Amb el concert Autoretrat, d'entrada gratuïta, s'inaugura el programa musical Solsona dona la nota i el Cicle de concerts d'estiu, coorganitzat per l'Orfeó Nova Solsona i l'Ajuntament.