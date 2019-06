Les fonts dels Cardener no permetran cuinar amb foc pel risc d'incendi

L'Ajuntament de la Coma i la Pedra ha prohibit l'ús de la zona de graelles i foc a l'entorn del parc del naixement del riu Cardener, la zona coneguda com Les Fonts del Cardener. La mesura s'ha pres tenint en compte l'elevat risc d'incendis. Fonts municipals han indicat que tot i que l'àrea on es treballa està aïlla de vegetació i té tota la instal·lació adequada per poder-hi fer foc, la situació extrema dels país els aconsella ser prudents i no prendre riscos.

L'àrea no queda tancada i si algú hi va hi podrà accedir, però no es podrà fer servir el foc mentre duri aquesta situació de risc.