Solsona pinta passos de vianants irisats per mostrar el compromís amb el col·lectiu LGBTI

L'Ajuntament de Solsona pintarà, entre aquesta setmana i la vinent, quatre passos de vianants elevats amb els colors de la bandera irisada. «Es vol fer permanentment visible el compromís amb el col·lectiu LGBTI», explica l'alcalde de Solsona, David Rodríguez. Els passos de vianants són els de les avingudes de la Mare de Déu del Claustre, Cardenal Tarancón, Sant Jordi i a la carretera de Torà a l'altura de la travessia de Sant Jaume. Es tracta de quatre dels punts més transitats de la xarxa viària urbana.

Segons explica l'alcalde, «és un missatge més per demostrar visualment que volem ser un municipi inclusiu i obert, tolerant i respectuós amb les diversitats sexuals». Serà l'acció «gay-friendly» més visible que s'haurà fet des de l'Ajuntament, on cada any es fa onejar la bandera multicolor del balcó consistorial el 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LBTBI, com també el 17 de maig, Dia Internacional contra la LGBTIfòbia.