Deu hotels de la Catalunya Central, units per fer front a grans operadors

Segons explica el propietari de La Freixera, aquesta associació, que ja té 60 hotels, es va crear per «seguir les tendències europees, on les persones cada vegada busquen més hotels petits i amb encant». A més, també diu que «amb les noves plataformes webs per promocionar o poder llogar una habitació, un hotel sol li costa més poder dur-ho a terme que no pas si es fa col·lectivament».

En aquest club d'hotels hi entren els que no tenen més de 15 habitacions. La principal diferència d'un gran hotel, segons assegura Montraveta, respecte als hotels que formen part de l'associació, és la proximitat amb el client en tractar-se d'un espai petit, com també de la qualitat dels productes que s'hi poden oferir. I ho exemplifica: «És a dir, en els esmorzars oferim productes km 0», per exemple. Una altra diferència és que «cap de les habitacions són iguals. Una té una mica de jardí, l'altra potser té un petit balcó, entre altres coses».

Així doncs, l'associació vol ser una nova manera d'entendre l'oci en què «els grans hotels potser volen competir amb el preu, són més barats, però nosaltres podem competir en qualitat», assegura Montraveta.