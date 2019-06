L'Ajuntament no permet cuinar amb foc a les fonts del Cardener pel risc d'incendi

La mesura s'ha pres tenint en compte l'elevat risc d'incendis. De fet, en altres punts de Catalunya el Govern de la Generalitat ha limitat l'accés a zones naturals. Alguns dels exemples són els massissos de Montserrat, les Gavarres i Cadiretes.

Fonts de la Coma i la Pedra han indicat que tot i que l'àrea on es treballa el foc està aïllada de vegetació i té tota la instal·lació adequada per poder-hi fer ús de les graelles, la situació extrema del país els aconsella ser prudents i no prendre riscos.

El consistori assegura que l'àrea no queda tancada de les fonts i si algú té interès d'anar-hi podrà accedir-hi amb normalitat, però sempre tenint en compte que no es podrà fer servir el foc ni les graelles, almenys mentre duri aquesta situació de risc.