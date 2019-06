El dia de l'alliberament LGTBI se celebra per primera vegada a Solsona

La idea va sorgir arran d'una enquesta del SAI a la comarca sobre la discriminació del col·lectiu LGBTI en diferents àmbits com sanitat o esport. Les persones entrevistades van donar molt suport al fet de celebrar un acte el dia de l'orgull per l'alliberament LGBTI. Els tècnics del SAI destaquen que la societat solsonina és molt tancada i pensa molt en el què diran: «Hi ha temes molt reservats que costa trencar, som una societat molt heteronormativa i creiem que l'entorn rural és important que s'obri. Cal entendre que a Solsona, com a tot arreu, hi ha tantes diversitats com persones som i ens hem de respectar i estimar».

La intenció de la jornada era crear un ambient cultural i familiar per arribar a totes les generacions. Precisament, el primer acte va ser un contacontes infantil a càrrec de Mireia Vila. Històries reals d'infants com el Daniel, un nen transvestit que ja no vol amagar més el seu «secret perquè tothom és lliure de vestir com vulgui», van servir per apropar el dia als més petits. «Cal que les nenes i els nens sàpiguen que la diversitat existeix, que no és un tema tabú. Aquestes històries són reals, existeixen, i als contes convencionals no s'expliquen. És important que els infants normalitzin ara aquests temes que normalment no es tracten fins l'adolescència», explica Vila.

Tot seguit, Sete Cuadros i Alguer Vendrell van llegir un manifest en què van recordar com des de fa ja 50 anys la comunitat LGBTI ha deixat d'estar en associacions encobertes per reivindicar-se al carrer. Tot i que es va celebrar que Catalunya lidera la primera xarxa pública de serveis d'atenció integral a persones que pateixen lgbtifòbia i impulsa les polítiques públiques adreçades a promoure la diversitat sexual i de gènere, van recordar que hi ha estats al món on ser del col·lectiu LGBTI és un delicte. La intenció del manifest va ser apel·lar a normalitzar la situació en l'àmbit rural, perquè la diversitat sigui acceptada, sigui un valor compartit i un tret identitari com a societat.

L'acte va seguir amb un monòleg humorístic d'Oriol Gilibets, que va reivindicar que, «si a Solsona s'aprèn a normalitzar el col·lectiu LGBTI com un més i la gent aprèn a posar l'intermitent a les rotondes, som una ciutat imparable».

L'acte es va cloure amb actuacions musicals d'Oriol Gilibets i Alguer Vendrell, Alba Marbà i Kuissó. Durant la jornada Anna Terricabras va fer una pintura en directe que representa l'alliberament sexual i de gènere. L'obra estarà exposada temporalment a la biblioteca Carles Morató.