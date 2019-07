Les piscines municipals de Solsona organitzen dues sessions de ioga amb un bany nocturn

Les piscines municipals de Solsona organitzen dues sessions de ioga els dimarts 9 i 23 d'aquest mes a les vuit del vespre, obertes a tothom, que es poden complementar amb un bany nocturn. És la proposta lúdica de les instal·lacions esportives que dona continuïtat al programa Nits a les 'munis', estrenat fa dos estius.

Joana Abella, instructora de hatha ioga, titulada pel Yoga International Institute i professora al Centre de Ioga Ganesha, conduirà les sessions completes d'asanes (postures corporals), pranayama (tècniques de respiració) i shavassana (postura de relax), pensades per assolir l'equilibri del cos i la ment. Per participar-hi no és necessari tenir coneixements previs d'aquesta disciplina.

Cada sessió val 3 euros i no requereix inscripció prèvia. Cal dur roba còmoda i una estoreta o pareo per posar a terra. En finalitzar aquesta pràctica, tothom podrà remullar-se amb un bany nocturn fins a les onze de la nit. L'objectiu de les Nits a les 'munis' és ampliar l'oferta lúdica d'estiu entre setmana tot aprofitant l'al·licient de l'aigua i fer-ho en un horari que pugui beneficiar els ciutadans que per motius laborals durant la jornada no poden anar a la piscina.