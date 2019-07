Sara Alarcón es podria postular com a presidenta del Consell Comarcal

Tot i la incertesa sobre el futur Consell Comarcal del Solsonès dues setmanes abans de la seva constitució, sembla que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) formaria el govern del Consell amb Sara Alarcón com a presidenta, després d'assolir la majoria simple amb nou consellers. A hores d'ara els republicans haurien iniciat negociacions amb l'Agrupació d'Electors Independents (AEI) i la CUP, en què se'ls hauria ofert la possibilitat d'entrar al govern. Junts per Catalunya, en què Marc Barbens, portaveu del partit a Solsona, no formarà part del Consell, quedaria fora del govern en aquest mandat.

Amb els primers contactes mantinguts entre les diferents formacions polítiques, tot apunta que els Independents votarien a favor d'Alarcón. De fet, Antoni Márquez, alcalde d'Olius, ha explicat a aquest diari que «entenem que hi ha un guanyador i no tenim per què votar-hi en contra». La formació, que va aconseguir dos consellers, diu que es partiran el mandat entre els quatre municipis on hi ha present el seu grup. Els dos primers serien consellers els alcaldes de Riner, Joan Solà, i la Molsosa, Marià Torra, i els dar-rers anys formarien part del consell Antoni Márquez, d'Olius, i Pere Vilaginés, d'Odèn.

Òscar Garcia, de la CUP, serà l'únic representant del partit en aquest proper mandat. Segons Garcia, «des d'ERC se'ns ha proposat que votem a favor de la seva candidatura, un fet que podríem acceptar en cas que hi hagués un acord com va passar amb l'alcaldia de Solsona, en què ERC es va comprometre a actuar a favor del lloguer d'habitatge social».

Els republicans, amb Alarcón al capdavant, han fet públics els noms dels nou consellers que formaran part del mandat. En aquest cas, només la presidenta en funcions revalidaria el càrrec, la resta són cares noves al Consell: Ramon Costa, alcalde la Coma i la Pedra; Marc Casabosch, de Castellar de la Ribera; Ferran Ginestà i Mercè Ibran, de Sant Llorenç de Morunys; Xavier Bartolín, d'Odèn; Ignasi Gomà, de Pinós; Joan Codina, de Pinell de Solsonès; i Dolors Caelles, de Llobera.

Així, segons els primers contactes, els set consellers de Junts per Catalunya quedarien fora de govern, tot i que els fronts encara estant oberts. També la formació tindrà consellers renovats: Montserrat Giralt, d'Olius; Josep Maria Casafont, de Navès; Xavier Vilalta, de Pinós; Manel Alós, de Pinell de Solsonès; Gerard Bajona, de la Coma i la Pedra; Isabel Pérez, de Solsona; i Tate Sunyer, de Castellar de la Ribera.