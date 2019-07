David Rodríguez posa de dos Rosó Barrera i deixa Sara Alarcón sense carteres de pes

Gir en l'equip gestor de l'Ajuntament de Solsona. David Rodríguez ha deixat pràcticament sense responsabilitats a l'Ajuntament Sara Alarcón, amb la qual cosa es podrà dedicar de ple al Consell Comarcal del Solsonès. Alarcón es perfila com la candidata d'ERC a presidir l'ens comarcal i ERC podria rebre el suport dels independents i de la CUP, la qual cosa li garantiria la governabilitat. Si en el mandat passat el primer tinent d'alcalde era Lluís-Xavier Villaró, a partir d'ara serà Rosó Barrera.

Sara Alarcón, presidenta en funcions del Consell Comarcal, serà la regidora del barri del Vi-nyet i del Camp del Molí, però no dirigirà cap de les carteres convencionals. La resta de regidors també tenen afegides a les altres responsabilitats la d'un barri. El nou cartipàs es donarà a conèixer en el ple de dijous vinent. En la mateixa sessió s'aprovarà, entre d'altres, la distribució de les dedicacions, els possibles càrrecs de confiança i les remuneracions.

En aquest sentit, David Rodríguez serà l'únic amb dedicació completa durant el mandat, i hi haurà dos regidors amb una dedicació parcial. Rosó Barrera, la número dos de la candidatura, que la tindrà al 70%, i Joan Parcerisa, que anava de número set, que tindrà el 30% de dedicació.

La resta de regidors, de govern i oposició, rebran retribució en règim d'assistència als plens, però Rodríguez no ha volgut desvelar-ne els detalls.

El cartipàs de Solsona, que tindrà un govern exclusiu d'ERC (a les eleccions va tenir majoria absoluta i no li calia suport per formar govern), quedarà de la manera següent: David Rodríguez com a alcalde de Solsona i regidor d'Afers Socials i Governació; Rosó Barrera serà la primera tinent d'alcalde, portaveu del grup d'ERC i regidora d'Urbanisme, Obres Públiques i Serveis Municipals; Ramon Montaner, segon tinent d'alcalde i regidor de Desenvolupament Local, Medi Ambient i Parcs i Jardins; Judit Gisbert serà tercera tinent d'alcalde i regidora d'Educació, Cultura, Salut i Igualtat; Ramon Xandri com quart tinent d'alcalde i regidor d'Hisenda i Administració, Habitatge, Serveis Funeraris i Nucli Antic; Sara Alarcón, presidenta en funcions del Consell Comarcal, serà la regidora del Vinyet, i els altres regidors també tindran un barri adjunt, «l'únic és que el Vi-nyet, per les seves característiques, té una regidoria pròpia», explica Rodríguez; i Joan Parcerisa serà el regidor de Noves Tecnologies, Transparència, Participació i Joventut.

El repartiment de les diferents regidories, segons explica l'alcalde, es va decidir conjuntament, però amb una proposta prèvia sobre la taula. «De fet, quan els vaig proposar d'entrar a la candidatura, ja els vaig demanar en quins àmbits se sentirien més còmodes».

Després de les eleccions, en una reunió interna del grup municipal es van acabar de perfilar les assignacions.