La Generalitat tanca torres de guaita d'incendis perquè no troba personal

Els alcaldes de Lladurs i Pinós han fet pública la seva preocupació als departaments d'Agricultura i Interior. Fonts de les conselleries han manifestat als alcaldes i a aquest diari que «hi ha una manca de personal» i aquesta circumstància «no els permet cobrir els llocs de treball». Les altes temperatures i l'alt risc d'incendi dels últims dies causen preocupació entre els diferents serveis d'emergència, però també en els polítics i els veïns de zones boscoses.

L'onada de calor de la setmana passada i la que és prevista per a aquest cap de setmana fan que totes les administracions estiguin en contacte constantment amb reunions i trobades per explicar la situació de risc. Alguns municipis, Lladurs i Pinós, s'han alarmat en veure les torres de guaita sense vigilant o amb personal insuficient. De fet, a Pinós està tancada. Aquesta situació, que provoca desconcert entre els alcaldes, ve marcada per «una manca de personal», assegura Francesc Boya, cap dels Bombers a la Catalunya Central. De fet, el Solsonès no és l'única comarca que té dificultats. A la regió central hi ha un total de 7 torres de guaita, de les quals només dues, Santa Cecília de Montserrat (Bages) i la de la serra de Castelltallat (Bages i Solsonès), estan en ple funcionament amb 2 persones responsables de la vigilància, en què fan torns en les jornades laborals. En 3 torres més només hi ha una persona responsable, la qual cosa suposa un control al 50%. En aquest cas són les torres de Castellnou de Bages (Bages), la serra de Degollats (Berguedà) i la de Carrissol (Lladurs, Solsonès). Les de Pinós i Sabata, a Montmajor (Berguedà), no tenen cap vigilant.

Segons explica el cap de bombers, enguany hi havia l'oferta de 14 places de feina, però només hi ha hagut la possibilitat de contractar fins a 7 vigilants per manca de sol·licituds. De totes maneres, assegura que «es pot tenir controlada igualment la zona, ja que de seguida que hi ha un possible foc es reben trucades per part dels ciutadans als serveis d'emergències. Sí que és cert que amb un vigilant, quan hi ha fum, aquest ens pot indicar amb més precisió en quin punt concret es troba el fum, de quin tipus és, entre d'altres».

Els requisits principals que es demanen per poder ser vigilant és tenir coneixements del territori i de cartografia. El vigilant, a través de coordenades, ha de ser capaç d'indicar als serveis d'emergència en quin punt es troba el fum.

Per fer front a aquesta situació, Daniel Rovira, alcalde de Lladurs, explica que ha provat de dur a terme una contractació laboral des de l'Ajuntament, però que aquesta s'ha denegat «perquè és potestat del departament d'Interior».

A Pinós, on directament la torre està tancada, Xavier Vilalta, l'alcalde, explica que el cos de bombers voluntaris que té el municipi manté informat constantment el consistori de totes les possibles incidències. «També fan rutes de vigilància per tenir una mica controlada la situació». A més, assegura que «amb les noves tecnologies és fàcil saber on hi ha la incidència» De fet, una de les possibles solucions que es plantegen des de l'administració és la implantació de sistemes de videovigilància, ara bé, Boya assegura que si es posen càmeres, «alguns llocs de treball es veurien alterats i inclús podrien desaparèixer».