La regió central té les temperatures més altes però el risc d'incendi encara no és extrem

La Catalunya Central, malgrat que s'han registrat fins a temperatures de més de 40 graus, que no són habituals a la zona, no es troba en un risc d'incendi extrem, segons assegura Asier Larrañaga, sotsdirector de Bombers a la Catalunya Central i membre de la unitat tècnica del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).

Fins a 100 hectàrees és previst que, en cas d'incendi, es cremin aquest cap de setmana a la regió central. «És una dada petita en comparació d'altres zones de Catalunya, on podrien arribar a cremar 9.000 i 10.000 hectàrees», explica.

En el cas del Solsonès, diu que el clima és molt variat segons la zona. «Cap a la banda del Segre les temperatures arriben per sobre de la mitjana i hi ha més perill que no a la zona del Cardener, que està en una situació més estable».

Pel que fa a la resta de comarques de la regió central, Larrañaga explica que la situació es manté més o menys igual, tot i que «cal esperar aquesta setmana i la que ve si hi ha tempestes, ja que si no sí que es podria arribar a considerar que ens trobem en una situació extrema».

La zona amb més probabilitats, segons assegura el sotsdirector, és la confluència entre el Bages i l'Anoia.