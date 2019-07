«Quan acabi aquest mandat m'agradaria tornar a excercir la meva professió d'enginyera»

Ha estudiat Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques a la UPC de Barcelona i va deixar la professió per dedicar-se a la política local

Té 36 anys, és casada i té un fill. Té clar que vol viure a Solsona i actualment és la mà dreta de l'alcalde David Rodríguez. És regidora d'Urbanisme, Obres Públiques i Serveis Tècnics. També és portaveu del grup municipal d'ERC.

Quan va acabar els estudis què va fer?

Quan estava estudiant era becària i treballava unes hores a les oficines de la universitat. I el tercer any ja estava treballant en una enginyeria que feia direcció d'obres civils a Barcelona i hi vaig estar 10 anys. Després d'aquests anys a Barcelona ja vaig tornar a Solsona per dedicar-me a la política.

El seu interès per la política quan sorgeix?

Bé, jo no havia estat mai involucrada en aquest món. La meva mare sí que hi participava, de fet va ser la presidenta d'ERC al Solsonès durant un temps i, és clar, jo des de ben petita la vaig acompanyar a diversos actes i trobades, entre d'altres. L'any 2015 se'ns va proposar un sopar on tots els simpatitzants i militants estàvem convidats i en aquest punt va ser quan vaig parlar amb David Rodríguez, i al cap d'uns dies em va proposar si volia formar part de la seva candidatura i no em va semblar una mala idea. De fet, ja volia tornar a Solsona.

I quan l'alcalde li va proposar entrar a la seva candidatura, va poder triar la seva funció o n'hi va recomanar una en concret?

El David, com a cap de llista, em va proposar una posició, en aquest cas cinquena, i també em va proposar la regidoria d'Urbanisme i tot el que hi va relacionat, com la brigada o serveis tècnics. De fet, ja s'ajustava a mi, aquesta regidoria.

I què li va semblar quan li va donar total confiança per ser la seva mà dreta?

Al principi li vaig comentar que potser preferiria anar en una posició de la llista més avall, però al final vaig voler donar suport a la seva proposta i acceptar la confiança que em dipositava. Ara bé, també li vaig comentar que acceptava el càrrec però que d'aquí a quatre anys voldria plegar de la política.

Què vol dir?

Em refereixo que després de 8 anys a l'Ajuntament és el moment de donar pas a noves persones que tinguin idees fresques, ja que si no moltes vegades la gent s'acomoda a tenir un càrrec. A part que tots tenim la nostra professió i, en estar implicada en el consistori, tampoc la pots exercir.

Llavors, quan acabi aquest mandat què té pensat fer?

Doncs tornar a exercir l'engi-nyeria. Potser prefereixo treballar en una oficina, més que no pas en projectes d'obres com havia fet. Si pot ser, a Solsona, però entenc que és una zona petita i, si no és viable, no tinc cap inconvenient a desplaçar-me per exemple a Manresa.

I és compatible la tasca de l'Ajuntament amb la vida familiar?

De moment mai no he tingut cap inconvenient, ja que l'horari de l'Ajuntament és als matins i el meu fill és a la guarderia. El problema són els vespres, perquè hi ha moltes reunions de junta, plens, entre d'altres, que fan que hagi de comptar amb els avis constantment. Però en general no hi ha gaire dificultat.

Vostè té familiars a ERC, però per què també va decidir formar part del partit?

Sempre ho he viscut des de petita, participant en els actes, anant a trobades, entre d'altres, i quan vaig fer-me més gran vaig considerar que la meva manera de pensar s'adeia amb la del partit. És cert que Esquerra Republicana ha passat per diverses etapes, algunes de més bones i d'altres no tant, però com a partit la seva ideologia s'ajusta a la meva.

El seu cercle personal es va prendre com una bona notícia el fet que es presentés?

Sí, mai no he sentit ningú que em digués res de dolent, al contrari. El que sí que és cert és que el 2015 van quedar una mica sorpresos que em presentés a la candidatura i fos directament regidora, ja que no havia estat mai en política, però aquesta vegada crec que no els va sorprendre.