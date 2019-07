Els xofers solsonins celebren la seva festa amb una benedicció molt concorreguda

Solsona va celebrar ahir la festivitat de Sant Cristòfol en una jornada en què la protagonista va ser la intensa calor, només temperada de tant en tant per una brisa que feia més suportable l'espectacle de la benedicció de vehicles a la plaça del Camp, i que era l'acte central de la festa.

Uns tres-cents vehicles, segons apuntava l'organització, van desfilar davant la figura del patró dels conductors, que prèviament va ser traslladada a les espatlles de quatre transportistes acompa-nyats per l'Orquestra Patinfanjàs des de l'església dels caputxins, on es va celebrar la missa en honor del sant, fins a la plaça del Camp, que tradicionalment acull la benedicció.

El rector de la ciutat, mossèn Lluís Tollar, va oficiar la missa i la posterior benedició de vehicles acompanyat d'un sacerdot. Els dos religiosos van oficiar la consagració al remolc d'un camió clàssic, al costat de la imatge de sant Cristòfol. Uns metres abans, l'organització oferia medalles del sant beneïdes a la missa a canvi d'una aportació econòmica voluntària i que els conductors col·locaven al vehicle; una antiga tradició que continua ben vigent malgrat la poca religiositat de la societat actual.



Cotxes i camions

Els cotxes, els camions i les furgonetes van acaparar la desfilada, tot i que també s'hi podien veure algunes motos.

En aquest sentit, cal destacar una presència de camions menor que una dècada enrere, quan aquests vehicles eren els protagonistes indiscutibles de la benedicció. Un fet que s'explica pels canvis en l'activitat econòmica que la comarca del Solsonès ha viscut els darrers anys, amb una disminució molt significativa del transport, sobretot de fusta.

Però els actes per celebrar la festa dels xofers ja van començar dissabte a la tarda, amb activitats infantils a la plaça del Camp, on es van habilitar inflables i s'oferia coca i xocolata a tothom. A la nit, l'orquestra Stres Band va animar la revetlla.

Ahir, la festa va començar amb un esmorzar popular que s'organitzava per primera vegada. Després, es va iniciar una ruta per a cotxes i motos clàssics que va sortir de Solsona i va passar per Sant Llorenç de Morunys (on els participants van superar diverses proves), Cambrils, pont del Clop i va retornar a la ciutat. En total es van recórrer 90 quilòmetres en una ruta en què van participar una quarantena de cotxes i unes poques motos.

Els conductors solsonins van mostrar, una vegada més, la confiança en el seu sant patró.