Sara Alarcón renova com a presidenta del Consell amb els vots de la CUP

El ple del Consell Comarcal del Solsonès fa presidenta Sara Alarcón, d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La política republicana va rebre el suport de la CUP i, per tant, va canviar el suport que havia tingut en el darrer mandat amb els Independents a tenir el suport dels cupaires. Maria Claustre Sunyer, de Junts per Catalunya, que es postulava com a candidata a la presidència, va rebre els 7 vots dels seus companys de formació i els Independents no van votar cap candidat.

Va ser un ple amb sorpresa, perquè s'esperava que Sara Alarcón també rebés el suport dels Independents, però al final aquests no van votar cap candidat ni van proposar el seu. El recompte va aclarir la situació. Els resultats finals van ser 10 vots a favor d'Alarcón, 7 per a Sunyer i 2 vots en blanc.

Joan Solà, alcalde de Riner i portaveu dels Independents, va explicar que els motius pels quals havien votat en blanc no era perquè estiguessin en contra de l'equip d'ERC, sinó perquè «considerem que s'ha de tenir molt més en compte els ajuntaments i al llarg d'aquests 4 anys hem vist algunes limitacions en alguns aspectes». De totes maneres Solà va assegurar que no tancaven les portes a poder treballar plegats per fer avançar la comarca.

La CUP, en canvi, va decidir votar a favor de la candidatura d'Alarcón a canvi de poder entrar a formar part del consell de govern del Centre Sanitari del Solsonès, que van assenyalar com el principal problema que ha d'afrontar l'ens comarcal. El model de gestió és el que està a debat. El portaveu Òscar Garcia va assegurar que poden entrar a l'òrgan de govern serviria per poder ajudar a trobar un nou model de finançament.

La gestió de model del Centre Sanitari va ser un dels temes més tractats i de més gran preocupació per part de totes les formacions polítiques. De fet, en la ronda de parlaments dels portaveus dels diferents grups polítics tots van demanar que es busqués una solució amb la màxima immediatesa possible.

I la presidenta va assegurar que la recerca d'una nou model de gestió i també finançament serà un dels temes principals per aquest mandat que finalitzarà el 2023 i que estan escrivint els punts a seguir per tal que «hi hagi la millor qualitat i atenció possible per a tots els ciutadans, com també pels treballadors». Alarcón va tenir un final de mandat molt marcat pel aquest afer.