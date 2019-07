Temperatura i pluja fan més migrada la collita de cereals al Solsonès

Carles Mencos, coordinador territorial de la Catalunya Central d'Unió de Pagesos, creu que es notarà en els ingressos dels pagesos tot i que els preus no han baixat respecte de la temporada passada. «Entre els mesos d'octubre i febrer els pagesos van haver de sembrar dia i nit però les terres eren molt humides i fredes», explica Ramon Vila, responsable d'herbacis d'Unió de Pagesos al Solsonès. Aquest fet ha condicionat que la collita de blat i d'ordi no s'hagi iniciat en l'època habitual (final de juny) sinó la primera setmana de juliol, i la sega s'allargarà tot el juliol.

A més, un dels altres problemes que han tingut els pagesos ha estat l'onada de calor viscuda a final de juny i la consegüent ordre de la conselleria d'Interior de prohibir la sega durant els dos dies més crítics. Durant 2 dies no es va poder utilitzar cap mena de màquina recol·lectora o empacadora de palla entre les 11 del matí i les 9 del vespre, hores de feina perdudes en el moment de més activitat.

Així, tot i que encara està per veure com acabarà la collita, tant Mencos com Vila coincideixen que la quantitat de quilos serà inferior que en temporades anteriors. «En el cas del Solsonès normalment s'aconsegueixen uns 4.500 quilos per hectàrea i aquest any es preveu que siguin una mica menys de 4.000 quilos», assegura Mencos.

De totes maneres, el preu del producte al mercat local, a l'europeu i a l'internacional no es veurà afectat, ja que «hi hauria d'haver una crisi dels grans mercats, com el d'Estats Units, perquè hi hagués una alteració». Els propietaris sí que podrien tenir una petita disminució dels ingressos per la pèrdua de quilos en la collita, segons el coordinador de la Catalunya Central. Tot i això, Vila assegura que hi ha satisfacció amb la collita, «ja que pensàvem que seria molt pitjor».