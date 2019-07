«No tinc cap dubte que en quatre anys tindrem un nou model al Centre Sanitari»

Ha estudiat Història de l'Art i ha treballat en diversos projectes locals al Centre d'Estudis Lacetans i al Museu Diocesà de Solsona. Va entrar en política el 2007 amb l'alcalde Xavier Jounou i ha estat a tots els mandats de David Rodríguez

Té 37 anysi té dos fills bessons. Diu que va arribar a la presidència del Consell sense esperar-s'ho, tot i que revalida el càrrec per segona vegada consecutiva. És regidora a l'Ajuntament de Solsona dels bar-ris el Vinyet i el Camp del Molí.



Com se sent en ser presidenta per segona vegada?

La veritat és que molt més relaxada que fa quatre anys perquè el 2015 va ser una època vertiginosa i trepidant amb una gran intensitat, amb la sensació, fins i tot, d'ofegar-me. En canvi, ara ha estat el revés, ha estat una cosa planera, fins i tot tranquil·la. Tot ha anat al seu temps, tot i que hi ha hagut moments que semblava que s'accelerava, i, en canvi, fa quatre anys, no era la meva intenció ni ambició ser presidenta del Consell i vaig acceptar sense tenir gaire temps per anar-ho interioritzant.

Com es viu pel fet de ser una dona i sent la màxima responsable del Consell Comarcal?

Malauradament encara és un treball que encara s'ha de fer com a societat, tot i que ja s'ha iniciat, però falta moltíssim. La normalització del sistema patriarcal és tan gran que a vegades sembla que no sigui així i que fins i tot exagerem, però no és cert. Hi ha molt treball per fer. La dona en tots els àmbits de treball i en totes les circumstàncies encara és inferior respecte a l'home.

S'hi ha trobat mai amb alguna circumstància discriminatòria?

Sí, i més d'una vegada. Un tema molt senzill, per exemple, és la maternitat. Fins que no vaig entrar com a presidenta no s'havia previst mai la idea que una dona fos presidenta i que pogués agafar la baixa per maternitat i, és clar, això va suposar convocar un ple extraordinari per aprovar una mínima normativa que inclogués aquesta possibilitat. És un dret que qualsevol dona ha de tenir i sense pensar-s'ho. També hi ha situacions en què hi ha la sensació que una dona no té els dots suficients de comandament o autoritat. Per sort això va a menys.

I per què creu que ERC la va escollir i no un altre candidat?

Després dels resultats electorals ens vam reunir per parlar de qui es postulava com a candidat a la presidència i no es va presentar ningú més perquè em van voler donar la confiança a mi, fet que agraeixo molt.

Canviant de tema. Per què des de l'Ajuntament se li ha atorgat tan poca responsabilitat?

Des del minut u de la candidatura ja es va explicar i va quedar clar. La meva tasca al consistori és reduïda perquè pugui tenir la dedicació suficient a l'àmbit comarcal, però no vol dir que me'n desentengui. També hauré de complir les responsabilitats locals, en aquest cas la regidoria del Vinyet i el Camp del Molí.

I quin és el principal projecte per a aquest mandat?

Sentim cert neguit i preocupació pel que fa a la despoblació i creiem que hi ha d'haver una planificació estratègica per combatre-la. En el mandat passat es va treballar un nou pla de nova governança a través del procés participatiu, un model innovador a la comarca i que em consta que som de les zones pioneres, i ara el que hem de fer és aplicar-lo. La gent de la comarca va demanar canvis per a què la comarca tiri endavant, ja sigui promoció econòmica, ordenació i organització del paisatge o desenvolupament rural. Tota aquesta feina anirà destinada a una nova cartera que es dirà Acció Rural i Paisatge. Podríem dir que és una de les propostes fortes i noves per aquests quatre anys.

I la situació del Centre Sanitari com està?

Ara mateix ens trobem en un moment de pausa després de totes les accions que hi van haver de rèpliques i contrarèpliques que hi van haver. Penso que, i ja ho vaig dir en el seu moment, hi tenia molt a veure el moment electoral en què vivíem, i pel fet que ara s'hagi quedat pausat en certa manera se'm dona la raó. Podríem dir que ara estem en una fase de reflexió important. Hem tingut alguna trobada amb el comitè d'empresa abans que s'iniciés aquest període de descans, i bé, com ja vaig dir en el meu discurs d'investidura aquest serà un tema central i serà el repte més important que prendré com a presidenta i el consell comarcal també.

I com ho faran?

Centrarem l'acció del govern del Centre Sanitari amb cercar i trobar un nou model de gestió i de finançament per l'ens per a què es tinguin en compte els serveis que ofereix el centre tenint la cobertura econòmica suficient. També hi ha d'haver una mirada empàtica escoltant i estant al costat dels professionals del centre. La intenció no és només la bona resolució dels conflictes, sinó també el fet que ells se sentin valorats i estimats. També volem informar a la població quines són les eines que té el centre per tal que es pugui oferir la millor atenció possible. Finalment, la cerca de nous professionals. El que passa és que hi ha molta demanda de professionals i poca oferta arreu de Catalunya.

I creu que amb aquests quatre anys podran aconseguir-ho?

No en tinc cap dubte perquè, si no, no hi haurà Centre Sanitari. El tema del canvi de model no és opcional, tant si hi ha el Consell Comarcal gestionant-lo, com si no hi és. El problema és aquest i al dar-rere hi pot haver qui sigui, però no tindrà una altra opció.

Si no ho aconsegueix podria considerar-ho una derrota com a presidenta?

No perquè no hi ha opció de no aconseguir-ho. Tampoc és un tema d'aconseguir-ho o no. La competència és de la Generalitat de Catalunya i aquesta pot buscar a través del Consell o no, però s'ha de seguir donant el servei. No és ni una derrota ni una victòria. Nosaltres som els gestors i estem alertant que el model és obsolet. CatSalut ho sap i cal aprofundir les converses.

En el ple de la seva investidura, Junts per Catalunya com a segona força li recriminava que gairebé no havien parlat amb ells. Com van ser les negociacions entre els dos partits?

És cert que va ser amb l'última formació amb qui vam parlar, però perquè fins ara era el grup que més allunyat sentia per molts motius. Durant aquests quatre anys passats no vaig copsar mai que hi hagués una oposició constructiva. En canvi ara em consta que hi ha una voluntat real d'estar amb una oposició al costat, no frontal. Amb ganes de mirar i caminar per aconseguir el millor pel Solsonès. Quan vaig parlar amb ells els vaig demanar com encaraven el nou mandat i em van dir que tenien ganes de fer aquest tipus d'oposició més al costat, i que si mai hi ha crítiques sempre aniran acompanyades d'una proposta alternativa. Si avancem així serà una gran riquesa pel Solsonès per continuar endavant.

Per tant, creu que podran arribar a entendre's entre els dos partits?

En aquests moments he tingut una sensació magnífica i crec que si es compleix el que es diu es podrà arribar a un consens important.