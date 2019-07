Les activitats de lleure al bosc s'han de notificar al Consell

Durant l'època d'estiu, el Solsonès acull un gran volum de casals, colònies, rutes i campaments. Per aquest motiu, el Consell Comarcal del Solsonès recorda que les entitats estan obligades a notificar a l'ens comarcal les rutes, les acampades i les activitats que es duguin a terme als boscos de la comarca, per tal de tenir un control i una millor prevenció dels riscos d'incendis. «És molt important que els seus responsables notifiquin les activitats a la Direcció General de Joventut i que estiguin localitzables», han advertit des del Consell, i han alertat que «si no estan localitzables i hi ha un incendi poden tenir un problema».

L'any 1998 es van declarar uns incendis que van cremar més de 27.000 hectàrees i s'hi va veure afectada una part important del Solsonès. Fonts del Consell asseguren que els experts alerten que es podria repetir una situació com la de fa vint anys si no es prenen mesures de seguretat. Responsables del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya han advertit que la massa boscosa a Catalunya s'ha duplicat en poc més de cinquanta anys.

L'any passat, amb motiu dels vint anys dels incendis, es va organitzar una jornada tècnica per avaluar les causes i els desencadenants d'aquells focs.

Des de llavors l'ens vol promoure l'autoprotecció de les edificacions aïllades, com també de les persones.