Treballar en cooperatives com a eina per combatre la despoblació al Solsonès

La jornada, que es va dur a terme a la biblioteca Carles Morató de Solsona amb el nom «Solsworking», va tenir la participació de joves estudiants, com també d'emprenedors que han iniciat el seu projecte de cooperativa.

Un exemple va ser Estel Turbau, de la cooperativa Gisfera, una cooperativa especialitzada en estudis i projectes de desenvolupament local vinculats al territori, el medi ambient, el turisme sostenible, la conservació de la biodiversitat, l'educació i la divulgació ambiental. Durant la seva intervenció, Turbau va explicar les dificultats i les pors per iniciar el projecte. «A casa meva tots són funcionaris, i jo al principi també n'era, fins que vaig decidir lluitar per allò que realment volia. Per iniciar una cooperativa cal tenir present el concepte de comunitat i sobretot confiança en els companys».

Abans d'aquesta intervenció, però, hi va haver una ponència a càrrec de l'expert en coaching i formació d'impacte Jordi Urgell anomenada «Les 3 claus per emprendre amb èxit». En aquesta, es va explicar la importància de saber vendre el mateix producte, com també saber buscar la diferència davant la possible competència. Urgell també va considerar necessària la insistència i el treball constant com a clau d'èxit per a un projecte.

En el cas del Solsonès és la primera vegada que s'organitzava una jornada d'aquest tipus, tot i que, en el conjunt de la Catalunya Central, al Berguedà ja fa uns quants anys que es duen a terme.

Aquest tipus de projecte, segons va explicar el gerent del Consorci Leader, Jordi Vilalta, també serveix per donar resposta a la despoblació, un fet que preocupa les administracions. Així, «amb la creació de cooperatives es creen oportunitats de treball». De fet, assegura que al Solsonès s'han iniciat projectes de cooperativa que han començat a donar els primers resultats favorablement.

El treball de coworking o el sistema de cooperativa és una forma que permet a professionals independents treballar conjuntament amb altres emprenedors sobre un mateix tema. Aquest sistema «cada vegada s'està potenciant més per donar sortida a una millor inserció laboral», va assegurar Turbau.