Una col·lecció de més de 600 elements folklòrics en una casa de Solsona

Més de 600 reproduccions dels elements característics del Carnaval de Solsona i de la Festa Major no són poques per tenir-les a casa. Gegants, gegantons, àligues, nans, entre altres, són algunes de les figures que col·lecciona Albert Caelles, un solsoní de 28 anys que des de ben petit ha tingut una gran devoció per les festes tradicionals de la seva ciutat, com també d'arreu de Catalunya. Assegura que per poder mantenir l'ordre a casa seva cal paciència i netejar per parts les estanteries. De fet, diu que menys als banys i a la cuina, a la resta de la casa té elements folklòrics.

Alguns mesuren tres centímetres de llargada i d'altres poden arribar als dos metres d'altura. El més gran, però, no el té dins de casa perquè les dimensions no ho permeten. És el drac de color verd que està exposat al pati del claustre del Consell Comarcal del Solsonès, una figura d'uns quatre metres de llargada per dos d'amplada. Aquest va ser un regal d'aniversari del seu grup d'amics quan va fer 20 anys. Explica que hi ha un amic que per hobby ha construït algunes figures i que la idea era fer un drac no gaire gran, «però se'ls en va anar de les mans».

Quan se li demana quina de les 600 figures és la seva preferida li costa dir-ne només una. De fet, assegura que n'hi ha moltes que tenen una anècdota darrere o un sentiment especial. Una d'elles és un bust que té al menjador del Gegant Boig del Carnaval, que era del seu avi. Un altre exemple és l'àliga que té al menjador i que va ser un regal dels seus pares i del seu germà quan va celebrar els divuit anys. Algunes d'elles, però, són figures comprades a poblacions que ha anat visitant sense tenir un sentit concret.

De plastilina, de paper, de cera, de fusta o de goma són els materials que es poden trobar a les diferents reproduccions. La gran majoria són de les festes solsonines, però també té figures de la Patum de Berga, dels gegants del Pi de Barcelona i el drac de Vilanova i la Geltrú.

Però d'on li sorgeix aquest fanatisme? Explica que a Solsona és tradició que des de ben petits es jugui amb reproduccions de les comparses de Carnaval i de Festa Major. De fet, diu que hi ha més persones que en fan col·lecció, tot i que ell seria qui en té més. A més, Solsona té una gran tradició gegantera, per exemple amb el Taller Casserras, famós per la construcció i conservació de molts dels gegants de Catalunya.

Així, aquesta admiració pels elements festius locals li va comportar que quan tenia 6 anys ja va entrar a formar part del ball de bastons de la Festa Major, i posteriorment dels Cavallets i dels Gegants, com també a portar els gegantons del Carnaval des de petit, fins que actualment és el president de la colla gegantera del Carnaval.

Té clar que no vol deixar de col·leccionar elements folklòrics, tot i que tampoc té una meta, i desconeix la quantia econòmica que ha suposat la compra del més de mig miler de figures. Sap que cada any, almenys per Nadal, pel sant i aniversari li regalen una nova figura, «tot i que hi ha anys que m'han fet aquest tipus de regals tant els meus amics com els meus pares, el meu germà, etc.»

Actualment Albert Caelles viu amb els seus pares, però està segur que si mai s'independitza s'emportarà la seva col·lecció allà on vagi, ja que diu que forma part de la seva vida. «És un sentiment i una estima cap a les nostres tradicions que els tenim des de ben petits i hem crescut amb això, i que a més comparteixo amb la majoria de solsonins i solsonines».