El Comitè del Centre Sanitari manté les reivindicacions i la demanda judicial

Comissions Obreres (CCOO) del Centre Sanitari del Solsonès i el Comitè d'empresa asseguren que estan ultimant els documents necessaris per fer necessària la demanda judicial que van anunciar el passat mes d'abril. Asseguren que les protestes no van tenir res a veure amb el període electoral i que Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal i màxima responsable econòmica del Centre Sanitari, i David Rodríguez, alcalde de Solsona, van demanar al Comitè d'Empresa «que aturéssim les protestes i retiréssim els cartells durant el període electoral».

Després d'una entrevista a la presidenta del Consell en aquest diari (vegeu edició del dia 11) el Comitè d'Empresa i CCOO del Centre Sanitari han volgut mostrar la seva posició davant les respostes d'Alarcón relacionades amb la situació de crisi de finançament que viu el centre, com també pel que fa a les protestes que els treballadors mantenen diàriament des de fa uns mesos per aconseguir que es facin efectives les pagues per objectius (DPO) i els augments retributius.

«No és veritat que les protestes que hem dut a terme hagin tingut res a veure amb les eleccions municipals» asseguren fonts de CCOO. De fet, expliquen que durant la campanya electoral tant Alarcón com Rodríguez van demanar «que es retiressin les pancartes i que no hi hagués protestes». També el sindicat dels treballadors sanitaris diu que després dels comicis municipals s'ha continuat amb les aturades de cinc minuts i amb els cartells penjats a l'edifici, «fet que la presidenta ha recriminat en alguna ocasió que per culpa dels cartells hi ha més dificultats per trobar personal sanitari» expliquen fonts del comitè.

També diuen que la demanda judicial que s'imposarà al jutjat es farà efectiva en les pròximes setmanes, ja que fins ara «hem tardat molt temps perquè ens faltaven documents i, a més, en ser una demanda individual, la quantitat de papers per recollir era molt gran, però en cap moment hem aturat les nostres reivindicacions. «En total imposarem gairebé una cinquantena de demandes, més de la meitat dels treballadors». «El que sí que és cert és que les trobades amb la direcció del centre han quedat aturades, ja que fins ara no estava constituït el Ple del Consell. A més, tenint en compte que és període de vacances, la pròxima trobada no serà fins al mes de setembre».

Amb la nòmina d'aquest mes de juliol, segons expliquen els membres del comitè, s'hauria d'haver fet efectiu el pagament de l'u per cent de la part variable del sou de l'any 2016, però no s'ha realitzat. També asseguren que ja s'han calculat les quanties de les DPO de l'any 2018 que s'haurien de fer efectives enguany, «però no sabem què passarà». «Quan la Sara va ser presidenta per primera vegada va parlar als mitjans que hi havia d'haver bona relació i buscar una millor funcionalitat al centre. Ara ho ha tornat a dir però la situació empitjora, per tant ja no ens ho creiem. És necessari que la direcció del centre i el Departament de Salut s'entenguin i trobin la solució el més immediat possible».