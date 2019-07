Nits d'estiu solsonines per parlar de la guerra del Francès

Ester Vila, una de les membres de la cooperativa, explica que la sortida nocturna enguany tindrà dos escenaris principals: el Miracle i Solsona. Els dos escenaris s'aniran alternant, els dijous i divendres a Solsona i els dissabtes al Miracle. «Els visitants poden fer les dues rutes o només una, no és necessari que s'hagin de fer totes per poder entendre la història». La temàtica serà la guerra del Francès, a través de la teatralització dels fets històrics. «Fa temps que volíem parlar d'aquest tema, però aquest any un dels organitzadors va fer un treball de recerca d'aquest tema i, a més, l'escriptor Jordi Vilagut va presentar fa pocs dies la novel·la La presó, que parla la serra de Busa. Per tant, vam considerar que era un bon moment per parlar-ne».

L'activitat, que acollirà grups de 40 i 50 persones, es complementarà amb les visites tradicionals com «Tasta Solsona» o «Solsona Monumental», que incrementaran el nombre de dies, «ja que ara bàsicament eren només els caps de setmana».

Una altra de les propostes que Vila assegura que és de les més sol·licitades és «Solsona, ciutat gegant», en què es poden conèixer els gegants de la Festa Major i els del Carnaval de Solsona.