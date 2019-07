El gerent del Consell Comarcal solsoní rebrà 70.000 euros l'any

El gerent del Consell Comarcal del Solsonès cobrarà una anualitat de 70.000 euros bruts repartits en 14 pagues, el 55% més de sou que la presidenta del consell, Sara Alarcón, que, amb dedicació exclusiva, rebrà una retribució de 45.000 euros bruts anuals. Marc Carrera revalida el càrrec per segon mandat consecutiu sent el gerent del Consell Comarcal, com també del Centre Sanitari del Solsonès.

Les tasques principals del gerent, que són incompatibles amb les de regidor, consisteixen a dirigir l'administració comarcal i executar els acords aprovats al ple. També dirigir el personal de la corporació o autoritzar i disposar despeses, és a dir, ordenar pagaments i retre comptes.

El ple de cartipàs d'aquest dimecres va aprovar amb els vots favorables d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que Carrera fos el responsable de gestionar els dos ens (Centre Sanitari i Consell Comarcal), al·legant que «és bo que una persona pugui tocar les dues tecles i treballar de manera paral·lela». A més, van assegurar que el fet que hi hagi una sola persona al càrrec suposa un estalvi econòmic per a l'administració, ja que si no suposaria el cost de dos professionals com a gerents.

El salari aprovat pel ple és del 55% més que el de la presidenta del Consell o el de l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, amb 47.817,69 euros bruts anuals. Una xifra que tant les formacions de Junts per Catalunya i la CUP, tot i que van assegurar que la tasca del gerent era molt bona, la van qualificar de desmesurada.

Marc Carrera

Es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials a la UPF l'any 1995, i va realitzar un post-grau en Gestió Aplicada del Desenvolupament Econòmic Local que va finalitzar el 1996 en la mateixa universitat. Més endavant va estudiar Enginyeria Tècnica en Explotacions Forestals a la UdL, entre els anys 1997-2002.

Ha treballat com a tècnic de promoció econòmica al Consorci de Promoció Econòmica de Lleida i també ha estat director financer del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC).

Des del 2015 Carrera està treballant com a gerent del Consell Comarcal i del Centre Sanitari.