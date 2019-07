Reconeixement per l'excel·lència en la selectivitat a la solsonina Judit Merino

Judit Merino, la jove solsonina que va aconseguir la nota més alta a la Catalunya Central en les proves de selectivitat (PAU) amb un 9,746, va recollir ahir la tarda un distintiu per l'excel·lència en els exàmens. El president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, van fer-li entrega del reconeixement.

L'acte, que va tenir una durada de gairebé dues hores, es va dur a terme a la Sala Pau Casals de l'Auditori de Barcelona a les 5 de la tarda. Amb una sala plena a vessar, es va fer entrega de distintius a un total de 698 estudiants d'arreu de Catalunya que en les PAU van assolir l'excel·lència. Entre ells hi havia Judit Merino, una solsonina que va estudiar el batxillerat científic a l'institut Francesc Ribalta de Solsona.

L'acte es va iniciar amb la intervenció de la consellera d'Empresa i Coneixement, en què va voler felicitat tots els estudiants que havien aconseguit arribar al 9. També va voler recordar la importància de l'esforç i del coneixement com a eina «per fer-nos lliures».

A continuació, es va fer entrega dels diplomes segons la nota aconseguida durant les proves. En aquest cas, Judit Merino va ser de les últimes. També hi va estar present una companya de classe, Gisela Plana, de la Coma i la Pedra, que va assolir el 9,1 en les PAU. Els vuit estudiants amb millor nota van rebre, a més del diploma acreditatiu, un obsequi especial.

Després de l'entrega de diplomes hi va haver una actuació musical en què es van voler recordar peces musicals de l'any 2001, com a commemoració de la promoció nascuda aquell mateix any. Entre diverses cançons, una d'elles va ser la coneguda Carolina del grup M Clan.

El parlament de tancament va ser a càrrec del president de la Generalitat, Quim Torra, que va posar èmfasi a la importància de poder treballar i dedicar-se a allò que a un li agrada, com també va voler reconèixer els bons resultats dels estudiants catalans com a clau per poder aconseguir «una millor societat», com també la construcció d'un millor país. El Govern va crear aquests guardons el 2001 amb la finalitat de premiar els alumnes que havien obtingut millors resultats en les PAU.

A l'acte hi van assistir els pares de la jove estudiant, com també el director del centre solsoní, Pep Porredon.

Merino iniciarà Ciències Biomèdiques a la Universitat de Barcelona (UB) el pròxim setembre. En obtenir matrícula d'honor al batxillerat, tindrà la matrícula del primer curs gratuïta.