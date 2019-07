Solsona celebra L'Ecològica, una fira que promou un consum saludable

Solsona va celebrar durant tot el dia d'ahir la biofira L'Ecològica, un certamen que té per objectiu promoure hàbits saludables mitjançant el consum de productes ecològics i donar a conèixer les teràpies complementàries més innovadores vinculades a l'alimentació, el benestar i la sostenibilitat.

El rovell de l'ou d'aquesta fira, que arriba a la seva tercera edició, era a la plaça Major, on es concentraven els paradistes amb productes ecològics. Fruites, verdures, carn i embotits s'aplegaven al centre de la plaça, on oferien els seus productes als visitants. Però la intensa calor que va patir Solsona durant tot el dia va ser la principal adversària de L'Ecològica, ja que a les hores del migdia de més calor i fins ben entrada la tarda la presència de gent al carrer era gairebé nul·la; i els solsonins van optar per la piscina o bé per quedar-se a casa amb l'aire condicionat, tot i que el bar ecològic habilitat a la mateixa plaça oferia gelats i deliciosos batuts i sucs.

A més a més, els organitzadors de L'Ecològica (Consell Comarcal, Ajuntament de Solsona i Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona) van programar diferents activitats com sortides, xerrades, tallers i degustacions. Així, a primera hora del matí, Astrid van Ginkel va pilotar una sortida d'un grup d'unes trenta persones fins al parc de la Mare de la Font per identificar i collir plantes silvestres comestibles, que posteriorment es van cuinar i degustar; el Grup de Natura del Solsonès i Territori de Masies va organitzar una visita naturalística als voltants de Solsona en el marc del projecte Bassadòria; Roser Melero ensenyava els trucs per tintar amb residus vegetals de cuina, i hi va haver xerrades i taules rodones com la que va dictar el director de la Fundació Alícia, Toni Massanés, sobre la producció i l'alimentació ecològica.



Un plataner d'interès local

Una de les activitats organitzades durant la biofira L'Ecològica que va tenir més ressò va ser la declaració d'arbre d'interès local del plataner de la plaça de l'Església, i que ja en el llunyà any 1958 el poeta solsoní Ramon Valls li va dedicar un poema.

Abans de la declaració es va celebrar l'espectacle itinerant infantil El carrocontes i l'arbre gegant, a càrrec de la companyia Traüt, que va omplir de música en directe els carrers del nucli antic solsoní.

El ple municipal del març passat va aprovar la declaració del plataner com a arbre d'interès local. És el segon exemplar que té aquesta categoria; l'altre és la freixera del passeig Pare Claret. La declaració comporta actuacions com l'enretirada de la grava amb resina del peu perquè impedia la respiració correcta de la part subterrània de l'arbre. A més a més, la plaça acull una exposició fotogràfica sobre aquest plataner.