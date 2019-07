Solsona estrena un documental que recorda els 425 anys del títol de ciutat

Solsona estrena un documental històric sobre la commemoració del 425è aniversari de la consecució del títol de ciutat. Un documental dirigit per Arnau Abella, solsoní de 28 anys, anomenat «Ciutat vella» i que mostrarà els fets més destacats en aquell moment per aconseguir el títol.

La projecció es durà a terme aquests divendres a dos quarts d'onze de la nit a la plaça de Sant Joan. L'audiovisual va ser un encàrrec de l'Ajuntament per poder mostrar a la ciutat, com també als turistes, els fets del 1594, any que Solsona va passar a ser ciutat. «Un dels principals motius és la concessió del bisbat un any anterior», explica el director.

El documental, però, no vol explicar la història local al llarg dels 425 anys, sinó que pretén «que la societat actual pugui entendre com es vivia en aquella època, com estava estructurada arquitectònicament o també l'auge econòmic i de població que s'estava vivint llavors, uns altres fets pels quals es va aconseguir el títol de ciutat», diu Abella.

«Ciutat Vella» estarà conduït per una veu en off que explicarà els fets passats. Tot i així, «s'hi podran veure quatre entrevistes principals que permetran a l'espectador entrendre el què passava». Aquestes són les aportacions de Jaume Dantí, coordinador d'història moderna a la UB; Maria Garganté, professora d'història de l'art a la UAB; Jordi Torner, director de l'Arxiu Comarcal del Solsonès i expert en restauració de monuments; i finalment, Carles Freixes, màster en teoria i història de l'arquitectura.

«És un documental amb vocació divulgativa que a partir d'una mirada poètica explora l'espai de trobada entre vila i ciutat, les causes que van conduir a l'obtenció del títol i els rastres que s'han heretat d'aquella Solsona dels segles XVI i XVII. Les entrevistes i la veu en off combinaran amb imatges de la ciutat i elements d'aquella època que encara es conserven, com poden ser fonts, façanes o d'altres, que ajudaran a entendre millor què es vol explicar».

La productora Omen, del qual Abella en forma part, ha estat l'encarregada de dur a terme el projecte amb un finançament valorat amb uns 6.000 euros per part del consistori.

Per dur a terme la iniciativa, també s'ha pogut gaudir de la participació de músics locals com Eduard Gener, que «a partir de peces musicals que vam trobar a l'Arxiu Diocesà va crear la música amb un caire modern. També s'hi podran escoltar motius musicals de les festes locals com la Festa Major de Solsona».