La guia Territori de Masies s'amplia per oferir més de 70 activitats

Territori de Masies fa un pas més enllà per aconseguir una millor difusió de la producció de productes locals, restaurants, masies i turisme rural del baix Solsonès. Una guia amb més de 70 propostes gastronòmiques i lúdiques estarà disponible arreu de la comarca a partir del mes d'agost. «L'ampliació de l'oferta en els darrers anys evidencia que l'interès per aquest tipus de turisme augmenta», expliquen els responsables de la nova guia, que es presentarà aquest divendres al vespre a les Casas de Matamargó amb un sopar de productes locals i també un concert.

«Des que duem a terme projectes com aquest, hem pogut veure que hi ha un increment de persones interessades, sobretot pel que fa a la restauració», asseguren.

De fet, el 2018 Territori de Masies va presentar una guia amb un format gran que només estava disponible en algunes masies o oficines de turisme. Enguany, en canvi, han volgut fer-ne una millor difusió amb un format més petit però que estarà disponible arreu de la comarca i presentarà el recull més gran de productes de pagès, restaurants, tallers culturals o guies de natura, que fins ara l'associació havia pogut fer des de la seva creació, l'any 2009. A més, el nou format també estarà disponible on-line. La guia no serà gratuïta, però «el preu serà simbòlic. El que passa és que, si no, ens trobem que alguns usuaris en fan mal ús i acaba a les escombraries, un fet que volem evitar».

Amb aquesta nova guia de color i amb un format de butxaca es pretén «reivindicar els pagesos i pageses que treballen la terra i venen els seus productes directament o per la zona, és a dir, km 0», expliquen els responsables de la proposta. «A més a més, també és una manera de mostrar que la nostra zona, el baix Solsonès, també té possibilitats d'oci i de turisme rural».