El Solsonès tancarà el mes de juliol amb més turisme rural respecte de l'any passat

Les altes temperatures i l'interès per activitats de muntanya han fet que la comarca del Solsonès hagi augmentat el turisme rural durant la temporada d'estiu segons els propietaris d'hotels, càmping i masies rurals. A hores d'ara, la majoria d'hotels i masies de la comarca ja tenen el 85% de l'ocupació, una dada que augmenta respecte de l'any passat durant aquestes dates.

Durant el mes de juliol, els propietaris expliquen que l'augment de reserves s'inicia a partir de la segona quinzena de mes. Fins llavors, «bàsicament els caps de setmana, de divendres a diumenge, és quan hem tingut més gent», explica Pilar Bielsa, presidenta de Turisme Rural Associació del Solsonès (TRAS).

A hores d'ara, Bielsa explica que les masies de turisme rural, en la gran majoria d'elles, tenen fins al 85% de l'aforament complet, una dada que coincideix amb els hotels de Solsona, com també al càmping El Solsonès. Aquest percentatge, però, es podria veure augmentat durant el mes d'agost i arribar al 90% o fins i tot el 95%, asseguren.

De fet, tots els propietaris expliquen que, a diferència d'altres temporades, com per exemple l'anterior, enguany hi ha hagut un augment del turisme, sobretot a partir del cap de setmana 20 i 21 de juliol.

El tipus d'usuari que s'hi pot trobar és molt variat en funció del tipus d'instal·lacions. En el cas dels càmpings el Solsonès i la Comella asseguren que bàsicament hi tenen famílies, tant de la zona com també d'arreu de Catalunya i fins i tot de l'estranger, tot i que aquests darrers amb menys freqüència. En canvi, fonts de l'hotel Gran Sol de Solsona, per exemple, asseguren que hi ha tot tipus de reserves, tot i que en els darrers temps les franges més juvenils augmenten, un fet que poria ser causat per l'interès per les activitats de natura.

El Salí de Cambrils i les sortides en caiac als embassaments són algunes de les activitats que criden més l'atenció dels usuaris. En el cas del càmping la Comella, per exemple, en no tenir piscina, s'ofereix l'entrada gratuïta al Salí, «un fet que ajuda a cridar l'atenció a més persones».