Un projecte per millorar la biodiversitat als boscos privats del Solsonès

De fet, en algunes zones del ter-ritori com la bassa de l'Alsina, al terme municipal de Riner, o la de Brics, a Olius, l'any 2005, amb un projecte cofinançat per la Fundació «la Caixa»,van ser els primers espais naturals del Solsonès on es va començar a treballar amb un projecte de conservació i custòdia. Això ha permès que actualment hi tinguin un hàbitat d'una notable diversitat de fauna, on destaca la presència d'ocells lligats a l'aigua.

De totes maneres, expliquen que és necessària una actualització i tornar a establir un acord amb el propietari. Els treballs van consistir que una part de la bassa quedés sense utilitzar perquè les espècies d'amfibis i ocells aquàtics poguessin establir-s'hi.

Avui dia, els membres del grup estan buscant els recursos econòmics necessaris per dur a terme una acció en unes antigues basses que hi ha a la depuradora de Solsona. «Volem que hi torni a entrar l'aigua, que també ajudaria a fer el servei de depuració, i així es podria crear una zona per a la preservació d'espècies animals.

Però no només les custòdies del territori estan destinades a basses o espais aquàtics. Els membres del projecte expliquen que, en haver-hi un alt percentatge de boscos privats, alguns dels propietaris han fet tales d'arbres, «que no han permès la conservació d'arbres vells. Bàsicament hi ha zones boscoses noves», expliquen. Així, estan intentant preservar «les poques zones boscoses velles que queden, ja que, si no, algunes espècies animals com mussols o ratpenats poden estar en perill. De fet, arreu del territori català hi ha la dificultat de preservar algunes espècies animals».

Per fer possible aquests acords amb els propietaris s'organitzen trobades «que defineixen acords com dur a terme les accions a canvi de les millores de l'espai sense el propietari haver de ser el responsable econòmic directament».

Aquesta iniciativa forma part del projecte Bassadòria, el qual té com a objectiu generar espais de reflexió i oferir activitats per tal de reconèixer aquests serveis i vincular-ne el manteniment i millora amb bones pràctiques i la participació veïnal i del visitant.

Per fer-ho possible s'organitzen taules rodones, com la del 20 de juliol passat a Solsona, per explicar en què consisteix el projecte de custòdies al territori.