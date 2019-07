«Volem que totes les comarques de Lleida tinguin les mateixes oportunitats»

Ha viscut sempre a Clariana de Cardener i des de l'any 1987 que està implicat en política, primer amb CiU i des del 2011 amb ERC

Ha estat tinent d'alcalde i alcalde de Clariana de Cardener i membre del Consell Comarcal del Solsonès. Ha treballat sempre en l'àmbit administratiu però ha deixat el seu petit taller per dedicar-se a les tasques de diputat.



Per què repeteix com a diputat?

L'any 2015, després de fer un gran treball per ERC –de fet, les alcaldies dels principals municipis de la comarca, com Solsona o Sant Llorenç, eren republicanes, com també el Consell Comarcal– ens van dir que teníem representació a la Diputació de Lleida, tot i que nosaltres no ens ho havíem plantejat. Llavors, el partit va considerar oportú que fos jo qui ostentés al càrrec de diputat. També val a dir que quan vaig entrar com a diputat, ens ho plantejàvem com un repte de 18 mesos, que era el temps pel qual s'havia de formalitzar el procés d'independència. Era una època interessant per formar-ne part.

Però va entrar-hi formant part de l'oposició?

Sí, correcte. Però vam fer una oposició molt dura de cara al govern que hi havia, perquè en aquell moment estava presidida pel senyor Joan Reñé, que és un senyor que cal recordar que en aquests moments està imputat per un munt de temes i, és clar, aquest senyor, que el considero un dèspota, tot i que no m'agrada dir-ho, portava la Diputació de Lleida amb un clientelisme total, afavorint la gent que a ell li interessava. Per tant, va ser una oposició forta que moltes vegades era com picar una pedra, perquè a vegades la seva autoritat li permetia coses que pel seu natural no s'haurien pogut fer.

Però ara ja no són de l'oposició.

No. El 2015 vam passar de 2 a 6 diputats i ara el 2019 vam assolir-ne 11. Amb aquesta pujada de diputats podríem haver governat sols amb alguna aliança puntual, però vam decidir que, tenint pendent la finalització del procés, agafaríem com a socis del govern les persones que afavorien en aquest aspecte, i en aquest cas és el partit de Junts per Catalunya. Això sí, amb uns condicionants totalment diferents dels que hi havia fins ara, és a dir, per a nosaltres el més important són la transparència i l'equitat amb el repartiment de subvencions.

Creu que hi tenen a veure els presumptes casos de corrupció de l'expresident Reñé perquè hagi pogut guanyar ERC a la Diputació?

Quan passen successos com aquest hi ha molta gent que canvia la seva opció de vot. Sí que és veritat que a nivell de Diputació és una cosa indirecta, és a dir, quan s'han celebrat les eleccions locals, es mira el nombre de vots totals de cada partit i es reparteixen els diputats. A més, els tria cada partit, els membres.

I per què vostè i no un altre del seu partit?

Bé, es va demanar al partit si hi havia persones que es postulessin pel càrrec. Sabien que jo sí que ho volia, i al final només m'hi vaig presentar jo.

I exactament, un diputat quines tasques fa?

Quan estàs a l'oposició fas tasques de control com en qualsevol administració, sigui Ajuntament o Consell Comarcal. Quan estàs al govern tot canvia, òbviament. Entre els diputats ens repartim les tasques i les àrees a treballar en aquest nivell. En aquest cas, durant aquests quatre anys portaré les tasques relacionades amb sanitat. També s'han de presidir les comissions, assistir a reunions, plens, etc.

Durant aquests 4 anys el seu sou ha estat de 38.600 euros anuals. Creu que s'ajusta el sou a la tasca i la càrrega de treball que té un diputat?

Hi ha una nòmina bàsica de diputat que em sembla que ara mateix és de 40.000 euros, i si portes una àrea són uns 12.000 euros més a l'any. És clar, si he de valorar el sou, quan era diputat, tot i que a l'oposició, em feia càrrec del Solsonès, Alt Urgell, Cerdanya i Gósol, al Berguedà, i intentava, si els alcaldes ho volien, anar al seu municipi, i això m'ho pagava jo. Un diputat podria dir: vaig a fer les comissions de control i plego. Però si t'hi impliques són moltes hores desencallant temes i problemes de la diputació, entre d'altres. Si ho comparo amb sous d'altres diputacions, podria dir que és correcte, però si ho comparo amb algú que treballa 10 hores al dia per 800 euros, llavors està desajustat.

I ara mateix, com combina les tasques d'alcalde amb les que comporta ser diputat?

Ara mateix la major part del temps la dedico a la Diputació perquè hi tinc molta feina. Els dimarts, però, tinc dedicació completa a l'Ajuntament. El que passa és que hi ha dies puntuals que les tasques a la Diputació poden quedar cancel·lades, i després, doncs, vaig a l'ajuntament. Així faig: dilluns, dijous i divendres em dedico a la Diputació i dimarts i dimecres al consistori.

I quines coses té a favor el Solsonès pel fet que hi hagi un diputat?

Fins ara era una de les comarques més castigades durant aquests 4 anys, ja que presidia el senyor Reñé, que era de CiU, i al Solsonès governava ERC. Ara, com ja he dit abans, volem treballar totalment amb equitat. Tenim clar que treballarem per totes les comarques repartint les subvencions a parts equitatives, no pensant només en els nostres pobles.

Però hi té a veure el fet que hi governi ara ERC, oi?

En cap moment la intenció és afavorir cap dels nostres pobles. Volem que tothom tingui allò que li correspon independentment de les sigles polítiques.

I la relació amb el fet que el Solsonès formi part de la Catalunya Central, però que vostès formin part d'una altra Diputació, afecta negativament?

No. Com a partit d'ERC, hem treballat sempre en tres federacions: la de Ponent, la del Pirineu i la del Solsonès. A nivell de Diputació, en qualsevol reunió o tema a tractar, el Solsonès hi ha estat present perquè hi estem en ple dret en ser de Lleida. En segon lloc, formem part de la federació de la Catalunya Central. Llavors, per exemple, en temes de sanitat, que són els que porto jo, ens entenem amb l'Institut Català de la Salut, tant amb qui pertany a Lleida, com al Pirineu com també a la Catalunya Central. Hem de pactar constantment amb la Generalitat a la Catalunya Central per parlar de subvencions i millores que s'han de fer a la comarca i això no és un problema.