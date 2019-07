L'orgue de la catedral de Solsona es restaurarà a partir d'aquesta tardor

La comissió Orgue Catedral de Solsona, creada a començament d'aquest any 2019 amb la voluntat de restaurar aquest instrument, té previst iniciar la primera fase de la intervenció a final d'any i finalitzar-la l'abril del 2020. En total s'han de restaurar 30.000 peces i els 3.165 tubs que té l'orgue. Abans, però, l'últim concert es podria escoltar aquest diumenge dins del festival que oferirà l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS).

Aquest instrument, fabricat l'any 1853 per l'orguener Gaietà Vilardebó, un dels més destacats del segle XIX a Catalunya, està catalogat com un dels més rellevants del país. L'orgue conserva alguns elements barrocs originals provinents d'altres orgues construïts per la família Bordons, reconeguts orgueners de Solsona. L'anterior remodelació important de què havia estat objecte data de l'any 1885, quan l'orguener italià Juan Florenzano va procedir a una romantització de l'orgue i va afegir-hi el tercer teclat «Eco». Des d'aquesta intervenció, l'orgue no ha tingut actuacions importants, llevat de la instal·lació d'un ventilador elèctric i treballs menors de manteniment i d'afinació.

Ara, la comissió està buscant el finançament necessari per poder fer la restauració completa, valorada en gairebé 700.000 euros, tot i que la primera fase, que està prevista per a aquesta tardor, té un cost de 170.000 euros aproximadament.

Aquest instrument, pel seu valor històric, monumental i musical, és el darrer gran orgue històric que queda per restaurar a Catalunya. Actualment presenta moltes disfuncions i imprecisions en tots els seus elements, fruit del pas del temps i la manca de restauració. Així doncs, la restauració de l'instrument permetrà recuperar una part d'història cultural i musical de la ciutat de Solsona, i esdevindrà un orgue al servei de la ciutat. Els treballs que s'han de dur a terme consisteixen a reparar més de 30.000 peces i 3.165 tubs, que passaran a ser un total de 3.195. A més, també serà necessària la substitució del moble de fusta, com també fer obra civil.

La comissió Orgue Catedral de Solsona presentarà tot el projecte el proper mes d'octubre, en un acte públic.

Abans però, l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona portarà, el 4 d'agost a les 12.30 h a la catedral de Solsona, el que serà el darrer concert amb l'orgue abans de la remodelació. Johannes Geffert, un dels màxims exponents de l'escola d'organistes alemanys del darrer terç del XX, serà l'encarregat d'oferir el recital, que inclourà obres de Wesley, Bach, Telemann i Händel.